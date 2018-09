Nahir Galarza tras la condena: “Me pintaron como una loca y no lo soy”

La joven que asesinó a Fernando Pastorizzo habló por primera vez tras la condena y reiteró que “no era novia” del joven y evitó hablar del crimen.

Después de su condena a prisión perpetua, Nahir Galarza habló públicamente por primera vez. Desde la Unidad Penal N°6 de Paraná, la joven que asesinó a su ex novio Fernando Pastorizzo resolvió dar su versión de los hechos. Pero sobre todo fustigó contra la cobertura que se le dieron del caso.

“Me han demacrado (sic) en la televisión y en todos los medios. Se dicen mentiras y en realidad nadie sabe nada sobre mí”, explicó Nahir en una conversación telefónica desde la cárcel. Muy crítica hacia el periodismo, la chica con sus 20 años recién cumplidos insistió con que “no era novia” de Pastorizzo.

“Más allá de que hayan caratulado la causa como homicidio agravado por el vínculo, la verdad es que nunca tuve novio. Ni Fernando ni nadie, más que nada porque yo nunca quise. Yo era de salir todos los fines de semana para disfrutar de la edad que tengo. Sí es cierto que me veía siempre con él. Pero, a ver, verte con alguien no es ser novios. Así como me veía con él, me veía con un montón de chicos más. Y no me da vergüenza decirlo porque es la verdad, todo el mundo lo hace. Nunca tuve novio, ni él ni nadie”, sostuvo en diálogo telefónico con el portal Ahora, de Paraná.

La joven insistió en que le “molestó” que “se haya fomentado odio hacia mí”, pese a que nunca habló con la prensa y era desconocida.

“Estos meses no he hablado nunca con nadie y todos me describían. Todo el día ‘Nahir es esto, Nahir es lo otro’. Describían mi personalidad, cómo era, ¿y qué saben, si yo nunca hablé? Eso me molesta, la fomentación del odio hacia mí”, planteó. Y consideró que “me pintaron como una loca”.

“Lo que aparento no es lo que soy”, dijo la joven en su descargo público. “Al principio decían que yo era fría -continuó-. Y es cierto que aparento ser fría, como si no me importa nada, no lo voy a negar. Lo primero que me dice la gente cuando me conoce es: `no sos como decían en la tele´, me lo dice todo el mundo”.

La joven además dijo que las críticas no la afectan personalmente, aunque sí lamentó que “influyó negativamente en la causa”. “No entiendo por qué esto de ir todos contra una persona. Está bien, yo no voy a minimizar lo que pasó, pero tampoco nadie conoce la verdad de la historia ni lo que pasó en estos años anteriores. Pero no voy a hablar de la causa, no puedo”, afirmó.

Acerca de sus relaciones que tenía con otros jóvenes, Galarza indicó que duda que alguien se le acerque. “En realidad tenía algunas relaciones, pero con todo lo que se dijo no creo que tengan ganas de seguir viéndome”, añadió.

Cartas de admiradores y desmentida

Consultada sobre si intentó quitarse la vida, Nahir Galarza indicó es la “última persona en el mundo que se querría suicidar”. “Nunca dudé sobre eso, nada que ver. No tengo idea de dónde salió eso. Los querellantes y los abogados de la otra parte me querían hundir a toda costa, y habrán usado eso como estrategia; no sé, qué se yo. La verdad que no entiendo, pero la cosa es que es mentira”, aseguró.

“Yo en la comisaría estaba muy aislada, estaba encerrada entre cuatro paredes y no me dejaban tener televisor, ni radio, ni diarios, nada, así que yo no me enteraba de nada y mis padres no miran televisión ni nada porque…bueno, a ellos también les afecta”, dijo, tras comentar que le llegaban cartas de todo el mundo pidiendo que no se suicide.

“Me ha hablado hasta gente de Israel, de Checoslovaquia (sic), de Inglaterra, de Colombia. Me mandan fuerzas, que no creen lo que dice la prensa de Argentina, que están conmigo, que esté bien. Me sorprende que gente de otros países me mande cartas. Yo al principio pensaba que tenía a todo el mundo en mi contra pero la gente de afuera ve otra realidad”, completó.

“¿Vos sabes lo que es estar encerrada todo el día?”

Sobre su traslado de la comisaría de la Mujer en Gualeyguachú a Paraná, Nahir dijo estar “mucho mejor” porque era un espacio muy reducido su anterior celda. Comparte el penal con otras tres chicas y pasa sus días leyendo, pintando y escribiendo.

“¿Vos sabés lo que es estar encerrada todo el día, toda la semana y no poder salir? Tenía buena relación con todos ahí pero estaba muy aislada, ni siquiera tenía para ver una película, nada”, contó Nahir.

Sobre sus planes a futuro, Galarza contó que va a seguir estudiando psicología social y la carrera de abogacía.

“Acá hay una chica que se encarga de la educación y como yo le dije que quería seguir estudiando me va a averiguar y en un mes íbamos a ver, porque durante todo este primer mes yo estoy en observación. Todavía no puedo hacer nada”, expresó.

Fuente: Infobae