La psicóloga Valeria Bongers nos cuenta cómo identificar y actuar ante un caso de violencia de género

La psicóloga Valeria Bongers brindó detalles de cómo opera la violencia de género. “Sabemos que la violencia de género se da en todos los ámbitos sociales y que no es exclusivo de algún estrato social”, sostuvo y también señaló que “más allá de casos de agresiones que puedan volverse mediáticos o virales, ocurren muchos más de los que efectivamente trascienden”.

Por otra parte, Valeria Bongers distingue ciertas características del agresor: como la necesidad de dominar a los hijos o a la mujer. Comenta que muchas veces tiene una doble fachada, que no aparenta ser una persona violenta pero a lo mejor dentro de la casa sí lo es. También recalca que los celos están muy presentes, sumados a una gran capacidad de manipular emocionalmente al otro, de esa manera aísla a sus víctimas de las redes familiares para que se sientan solas y no puedan conseguir ayuda.

Luego de que haya trascendido en la semana, un video en el que se observaba a un hombre que había violado una orden de restricción, golpear ferozmente a su ex mujer, la psicóloga Bongers fue consultada sobre el porqué de esta situación, y comenta “cuando alguien viola la orden de restricción de acercamiento, se trata de una persona que no tiene límites, entonces va a incumplir esa orden”.

Los casos de violencia se dan en todas las edades, desde el noviazgo. Arranca con los celos y el sentimiento de dominio por sobre el otro, con respecto a cómo vestirse o con qué personas puede o no juntarse, estas situaciones pasan inadvertidas, pero son claros indicadores de que se está ante una persona violenta. Ya que el hecho de una agresión física corresponde a la última etapa de un proceso de violentamiento, que implica desde violencias simbólicas hasta destratos verbales. En ese sentido la psicóloga, destaca la importancia de la concientización, para que todas las mujeres sepan y conozcan sus derechos como tales “somos muchas veces las mujeres las que reproducimos lógicas del patriarcado, por eso hay que empezar a desestructurar esto.”

Respecto a cómo ayudar a una persona que está en una situación de violencia de género, la profesional aclara, “hay que ser muy respetuoso con la decisión del otro”, y agrega “esta persona no va modificar su conducta excepto que quiera, desde la psicología sabemos que cuando hay una situación problemática uno debe buscar ayuda, pero tiene que haber un reconocimiento”. Sin embargo esto no es motivo para dejar sola a alguien que padece algún tipo de violencia, sino que todo lo contrario, es importante el acompañamiento para que esa persona no se aisle, tal como querría el violento que la somete.