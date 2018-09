La diputada Novoa trabaja en un proyecto de ley para provincializar un camino vecinal

La Presidente de la Comisión de Niñez, Género, Familia y Juventud de la Cámara de Diputados de la provincia, diputada Cristina Novoa, se refirió en una entrevista con Misiones Online TV a los proyectos de ley en los que se encuentra trabajando, entre los que mencionó el presentado recientemente sobre asistencia a menores de familias de escasos recursos que pierdan sus padres en accidentes de tránsito, la provincialización de una ruta municipal del Alto Uruguay y la declaración del Día del Estudiante Cristiano.

Sobre la asistencia por parte del Estado a niños que perdieron a sus padres en un siniestro vial, comentó que es un proyecto de ley donde se trabajó en cómo hacer coordinar la asistencia que hoy ya brinda el Gobierno provincial, “desde el Estado se está asistiendo desde distintos ámbitos, lógicamente desde el Ministerio de Salud, el Ministerio de Gobierno, también Desarrollo Social y los municipios también colaboran. El proyecto apunta “especialmente hacia aquellos niños huérfanos, carentes de recursos que quedan, no desamparados totalmente, pero buscamos una ley que los ampare en una cobertura que nuclee a todos estos organismos para que verdaderamente se haga efectivo el apoyo desde el Estado para en la asistencia a los niños huérfanos, de padre, madre o de ambos”.

Agregó la legisladora del bloque de la Renovación que si bien está previsto un subsidio, “sabemos que en esta época difícil a ese proyecto no lo estamos tratando, es un tema muy difícil de tocar, no quiere decir que no lo vayamos a hacer cuando llegue el momento. He trabajado bastante porque hace tres años el día del padre precisamente una familia muy allegada ha tenido un accidente, los dos padres han fallecido, eso me movió junto a toda una población a que trabajáramos en eso”.

Reiteró la diputada las dificultades del actual contexto económico que hace que el tratamiento de la iniciativa se vea demorado, “es un proyecto que por ahí la circunstancia no se está dando para llevar adelante, pero sabemos que desde el Estado hay distintos organismos que trabajan al respecto y la idea es nuclear a todos y sistematizar la ayuda que ya se está brindando, por sobre todo a estas familias carentes de recursos cuyos niños quedan huérfanos”, y agregó que “llegado el momento se va a estar tratando”.

Se refirió además a las leyes que se aprobaron este año, a las que calificó de vanguardia dado que, aseguró “se trabajan mucho y todas las que están saliendo son en ése sentido, por unanimidad lo que es importante destacar y llegado el momento este proyecto va a ser ley. Hay en la Cámara muchísimos proyectos que consideramos son los mejores porque para eso estamos, para dar respuesta a la sociedad y cada proyecto avanza en base a las urgencias del momento pero también a los recursos con que se disponga, es el Gobierno provincial por sobre todas las cosas quien determina específicamente donde van los recursos provinciales”.

Respecto a la actividad de los diputados en su contacto con los intendentes y la población de su zona, sostuvo Novoa que, “más allá de su trabajo en la Legislatura lógicamente el contacto es permanente, soy del interior, me gusta ser del interior, pero entiendo que también los diputados de la capital hacen su trabajo. Soy de San Vicente y tengo una realidad, pero los diputados nos debemos a toda la provincia”, para precisar que “generalmente no hablo de San Vicente sino la zona del Alto Uruguay, la zona donde me desenvuelvo con mayor naturalidad, es la zona que uno conoce. Anteriormente estuve ocho años en la Secretaria de Cultura, Educación, Juventud y Turismo de la municipalidad de San Vicente, entonces uno tiene una relación con los municipios vecinos”.

En el contexto del trabajo en la zona, la diputada se refirió al otro proyecto de ley que surgió luego de varias reuniones con los intendentes y concejales de la región del Alto Uruguay, “donde son nueve los municipios que participan del Foro de Concejales. Los municipios de la zona de 2 de Mayo, San Vicente, Colonia Aurora están trabajando para lograr la provincialización de una ruta de 50 kilómetros que une las localidades de 2 de Mayo con Colonia Aurora. Se trata de una ruta municipal que comienzan en la zona de la Ruta 14 hacia la Ruta Costera y pertenece a los municipios de 2 de Mayo, San Vicente y Colonia Aurora, de ahí la necesidad de la provincialización de esa ruta. Es un proyecto que venimos trabajando hace mucho tiempo porque es una necesidad de la zona, pero sobre todo de la población de la zona donde hay mucha producción de tabaco, yerba, te y otras producciones”.

Lograda la provincialización de la ruta, pasará a la órbita de la Dirección Provincial de Vialidad, con lo cual, aparte de un mejor mantenimiento, también se va a lograr el ensanchamiento, “porque sabemos que los caminos vecinales tienen una diferencia sustancial con el ancho de una ruta”.

Por último, la legisladora comentó otro proyecto de ley, referido al Día del Estudiante Cristiano, en el que dijo estar trabajando en conjunto con las áreas afines del Ejecutivo, “en este caso con la Secretaria de Culto, también con la dirección de Juventud de la provincia y con el Ministerio de Educación, además se pretende instituir a San Vicente como Capital del Estudiante Cristiano. Son actividades que se vienen realizando hace muchos años y desde 2012 se declara de interés provincial”.