Homenajearon a profesionales destacados de la provincia

La fresca noche del viernes fue el marco ideal para la ceremonia de entrega de reconocimiento y homenaje a los profesionales universitarios más destacados de la provincia, que fueron elegidos por sus propios colegios o círculos.

El emotivo acto fue organizado por la Federación de Colegios y Consejos Profesionales de la Provincia de Misiones, (Feccopromi), y fue realizado en el salón de usos múltiples del Consejo Profesional de Ciencias económicas. Esta actividad contó con la participación de distintos profesionales de las más variadas ramas.

En este sentido, el odontólogo Orlando Busconi, presidente de la Feccopromi destacó que “Este es un reconocimiento que baja de la CGP, (Confederación General de profesionales de la República Argentina), en el cual el 15 de septiembre se ha designado como el día del profesional universitario argentino. Por lo tanto, una de las condiciones es que cada entidad federada elija entre lo integrantes de sus colegios y consejos el profesional destacado del año, por su actividad tanto profesional como humanística y como vecino de donde se desarrolla. En el plano integral de la persona”

Esta actividad se realiza desde hace 12 años, y cada vez aumenta el número de profesionales destacados pertenecientes a los 23 colegios profesionales de la provincia. En la noche de ayer se realizó el reconocimiento y homenaje con entrega de placa conmemorativa a 22 profesionales.

Esta acción permite conocer cómo fue cada profesión en sus inicios dentro de la provincia, y las peripecias que debieron pasar en pleno monte misionero o en los pujantes pueblos del interior, entonces “creemos que importante este reconocimiento”, indicó Busconi.

“Lo que busca este homenaje es que el profesional se involucre en la sociedad, que sea un buen profesional, que sea un buen vecino y que sea una persona que dedique su vida también a la comunidad. Esto también es un estimulo para los nuevos profesionales”, concluyó el odontólogo.

Una de las homenajeadas fue la Licenciada en Enfermería Nidia Santa Cruz, quien se mostró agradecida con sus pares por este reconocimiento: “Tuve el agrado de que me hayan llamado para hacerme un agasajo, un mimo por tantos años dedicados a la profesión. Actualmente me estoy dedicando a la docencia, porque ya mis años pasaron para estar en la sala”. Nidia tiene 47 años dedicados a la profesión, y actualmente es docente de en el hospital Samic de Iguazú. “Estoy infinitamente agradecida por este reconocimiento, y estoy muy orgullosa de esta profesión”.

También el Arquitecto Luis Humberto Perret fue distinguido por sus colegas, “Tuve una sorpresa cuando me avisaron, llevo 35 años en la profesión en la ciudad de Puerto Iguazú. Es importante este reconocimiento, porque es un mimo a nuestro trabajo, a la trayectoria y dentro de todo quiere decir que algo bueno hicimos por la profesión”.

Mientras que el notario Rafael Scipioni fue el profesional destacado, elegido por el Colegio Notarial de la provincia, remarcó que “El colegio me ha propuesto para esta mención, atento a la trayectoria con la que cuento, porque hace 35 años que me dedico a esta actividad”. “Es una atención que han tenido conmigo, porque cuando uno es profesional y hace lo que le gusta ya recibe el reconocimiento de la gente”. Con su amplia trayectoria recomendó a los nuevos profesionales, “que deben seguir estudiando y capacitándose, y que no deben dejarse vencer por los altibajos de esta noble profesión”.

Luego del acto de entrega de las placas recordatorias, todos los homenajeados junto a los representantes de la Feccopromi, de los distintos Colegios y Círculos, familiares y amigos compartieron una cena show.

Listado de profesionales destacados:

Abogado Antonio Armando Amarante

Arquitecto Luis Humberto Perret

Ingeniero en Construcción José Luis Golemba

Maestro Mayor de Obra Augusto Rubén Benítez

Agrimensor Jorge Omar Debárbora

Bioquímico Julio César Grismeyer

Contador Público Nacional Napoleón Edgardo Thoux

Licenciada en enfermería Nidia Santa Cruz

Licenciado en Criminalística Héctor Ramón González

Farmacéutica Laura Mónica Dubois

Fonoaudióloga Alicia Orfila

Ingeniera Forestal Alicia Violeta Bohren

Magister en Genética Verónica Teza

Licenciada en kinesiología Clara Beatriz Andersen

Médico Jorge Oscar Paladino

Médico Veterinario Federico Emilio Hoefner

Notario Rafel Alejandro Scipioni

Licenciada en nutrición Myriam Graciela Martínez

Odontólogo Víctor Rafael Perrino

Licenciado en Psicología Luis Ángel Nelli

Licenciada en Servicio Social Norma Miño

Magister en Turismo Claudia Fabiana Wrobel