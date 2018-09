Tarifa de transporte urbano: “Hay que revisar ese valor de 57,40 porque para el usuario es inviable”

Fabián Florentín, secretario de Gobierno Municipal, recordó que el martes 18 de septiembre es la inscripción para la próxima audiencia pública del 26 del mismo mes, en relación a la discusión por la nueva tarifa del transporte urbano de pasajeros en Posadas. Los empresarios acercaron un número superior a los 57 pesos que debería costar el boleto pero el funcionario dijo que primero hay que escuchar a los usuarios aunque ese valor parece poco probable por la situación económica actual.

A menos de dos semanas de una nueva audiencia pública por la tarifa del transporte urbano de pasajeros, el secretario de Gobierno municipal Fabián Florentín, adelantó que la inscripción para aquellos que quieran ser oradores se realizará el martes 18 en el cuarto tramo de la costanera y que para la audiencia, prevista para el 26 de septiembre, la gente tiene la necesidad de expresas sus inquietudes y va a ser importante escuchar a los usuarios porque los empresario ya se han manifestado.

Sin adelantarse a la tarifa, consideró que la situación económica es bastante dura y que la quita de subsidios a nivel nacional ha desencadenado en un problema y eso repercute en el bolsillo de la gente. De todas maneras, ve inviable que el aumento del boleto pueda llegar hasta los 57,40 como pretenden los empresarios basándose en los aumentos de combustibles y todo lo que ha subido por la situación del Dólar.

Florentín reconoció que la opinión de la gente ayuda y mucho a conciliar un preció que se acomode a las necesidades y que no necesariamente eso debe dejar descontentos a los empresarios. También indicó que se han cumplido con algunas exigencias por parte de los que manejan el transporte urbano y que en otros aspectos no. Se han modificado o arreglados las paradas y las frecuencias y llegadas a barrios que antes no se daban se cumplen, pero como no son en todos los casos, siempre atendiendo a denuncias de vecinos el municipio actúa y exige a los empresarios peor siempre hay cosas por mejorar.