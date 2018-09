Juicio a Slámovits: la ex abogada de los familiares víctimas negó que los haya abandonado y aclaró que ellos le habían revocado la representación

La abogada del foro local Roxana Ramírez Moll explicó por qué no representó a las familias de las mujeres fallecidas en febrero de 2015 en el choque que protagonizó Gonzalo Slámovits en el juicio oral que terminó esta semana y que dejó una condena de cinco años de cárcel para el acusado. “Ellos habían revocado mi representación”, afirmó.

La letrada salió al cruce de las críticas que se oyeron luego de que se declarara desierta la querella en el debate.

“Yo no era apoderada de ellos, sino que hacía el patrocinio letrado. Sin la presencia de ellos, su firma, su aval, yo no podía hacer nada tampoco. La revocación se hizo vía carta documento que ellos enviaron. Fue firmada por los tres querellantes: Alejandro Galarza y Amalia Ávalos y Alfredo Galarza. Aclaraba que cesáramos nuestra participación”, indicó Ramírez Moll en Radio Libertad.

“También recibimos la llamada de quien había sido elegido por ellos como asesor legal. Repitió lo mismo: que cesáramos de actuar. De todos modos, esperamos hasta último momento para ver si hacía falta nuestra intervención”, aclaró.

“Ciertamente hubo acá un problema de asesoramiento. La carta documento es de mayo. Hace tres meses ya nos correspondía a nosotros asesorarlo”, reiteró.

Finalmente, aclaró que pese a la ausencia de la querella en el juicio, los familiares de Yanina Galarza y Gladis González, las cuñadas y amigas a las que mató Slámovits manejando ebrio y a 142 kilómetros por hora, “plenamente pueden pedir un resarcimiento económico” a través de un juicio civil. Y aclaró que cuando ella era su abogada inició la demanda en ese fuero. Y que ellos la pueden seguir.

