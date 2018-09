Alerta: Instagram invadida por fakes y seguidores truchos

Después de la crisis que soportó Twitter por permitir que personas y empresas puedan comprar paquetes de seguidores “fakes” o “truchos”, -lo que impactó en su credibilidad, funcionamiento y hasta en su valuación como empresa-, ahora Instagram también está invadido por ese mal.

El mercado negro de seguidores y usuarios falsos llegó también a esta red social. Son cuentas que buscan incrementar las reacciones a través de ‘Me gusta’, y follows. Los compradores de bots pasan un dato muy importante por alto: éstos no comprenden el contexto, con lo cual, sus comentarios suelen ser falsos y forzados.

Con solo buscar en Google “como comprar seguidores para Instagram”, aparecen varias ofertas a un costo muy bajo, pero la “truchada” es fácilmente detectable: Nombres inventados, pseudónimos, perfiles sin publicaciones, y una enorme desproporción entre “Seguidores” (Bajísima cantidad) y “Seguidos” (Altísima cantidad), son características comunes.

Instagram ha luchado contra bots durante años. En 2014, la aplicación erradicó a millones de usuarios falsos, causando que las celebridades pierdan millones de seguidores de la noche a la mañana. Desde la red social explicaron que “las cuentas falsas solo constituyen una pequeña fracción de su base de usuarios, pero están ahí”.

Pero varios han comenzado a tomar medidas contra los medios e influencers que compran seguidores. La multinacional Unilever fue una de las primeras en declarar la guerra a los que no tienen una audiencia real. Con marcas como Axe, Dove, Timotei o Magnum, ha condenando totalmente los perfiles falsos: Comunicaron que asumieron tres compromisos: no trabajar con medios e influencers que compren seguidores; no comprar seguidores y priorizar a los socios que aumenten la transparencia y ayuden a erradicar las malas prácticas en todo el ecosistema.

(La Vanguardia y Elle)