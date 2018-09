Destitución en Iguazú: Ediles posadeños denuncian “golpe institucional”

El bloque de concejales de Cambiemos de Posadas presentó un proyecto de Declaración manifestando su “enérgico repudio” a la destitución del concejal, Gabriel Llamas, de Puerto Iguazú.

Los ediles posadeños consideraron que lo ocurrido en esa ciudad fue un “golpe institucional” y además señalaron que fue “arbitrario, inconstitucional e ilegitimo”.

El presidente del bloque, Pablo Velázquez, ya había adelantado su posición al respecto. “Mi total y absoluta solidaridad con el concejal de Cambiemos Gabriel Llamas; quien fuera destituido en un procedimiento arbitrario; anticonstitucional e ilegitimo por denunciar la corrupción”, expreso el edil en las redes sociales.

Tras estas consideraciones, se elaboró un proyecto de Declaración que ya fue presentado al HCD posadeño con la firma de los concejales Pablo Velázquez, Martín Arjol, Diego Barrios y Francisco Fonseca.

“Lamentablemente la dirigencia renovadora de Puerto Iguazú ha demostrado ser una banda que está dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de no tener voces disidentes; no respetan la ley, las ordenanzas y mucho menos las instituciones”, agregó Velázquez.

“El presente proyecto tiene como finalidad repudiar categóricamente la destitución ilegal e ilegítima, y sin CAUSALES REALES, que constituyen un nefasto golpe institucional a la democracia, del Concejal de Cambiemos de la ciudad de Puerto Iguazú Gabriel Llamas”, se explica en los fundamentos.

Además, en la presentación se agrega que “no sólo no se dio el debido y legítimo derecho a defensa, con un proceso que no siguió lo establecido por la Carta Orgánica del municipio, sino que además, basándose en un deber que tienen los funcionarios públicos, en este caso el Concejal Llamas, de denunciar y hacerse eco de los reclamos de los vecinos de la ciudad. Su denuncia, en redes sociales, no apuntó a ningún nombre, sino a que la justicia actúe, para saber si es verdad o no, la intrusión de un predio privado de aquella localidad, instigado por otro concejal”.