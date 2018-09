Dahiana Machado Sabbagh: nueva soberana y segunda reina de la Colectividad Árabe electa reina nacional del inmigrante luego de 22 años

Luego de dos décadas la Colectividad Árabe vuelve a representar a todos los inmigrantes. En 1996 el trono fue de Romina Maluf, hoy Dahiana Machado Sabbagh vuelve para deslumbrar y recordar con orgullo el acervo cultural y las tradiciones de los países árabes sucediendo en el trono a Florencia Niewiarowicz Dieminger, de la Colectividad Rusa, como reina de la Fiesta Nacional del Inmigrante 2018.

“Estoy muy emocionada, muy felíz, porque estoy portando, no sólo la banda de una colectividad sino la de todo el Parque, de toda la fiesta. Por esto mi objetivo ahora será publicitar y llevar la fiesta a cada rincón del país y de los países limítrofes”, fueron las primeras palabras de la joven soberana en diálogo con Misiones Online.

Nacida en la ciudad de Oberá, la joven soberana de 21 años, convivió a lo largo de toda su vida junto a las colectividades que conforman el Parque de las Naciones, donde, desde muy pequeña, participó de diferentes ballets y actividades. A los 13 años, sintió que su corazón se encontraba en la colectividad Árabe, la casa que reúne las tradiciones de sus bisabuelos maternos que llegaron de Siria a la Argentina en el año 1911. Desde entonces trabaja activamente en dicha colectividad para hacerla crecer día tras día.

“En mi familia siempre se mantuvo la cultura y las tradiciones. Comencé a través del ballet porque era pequeña y en ese entonces era lo que me interesaba y de apoco fui comprometiéndome cada vez más, fuimos haciéndonos amigos hasta conformar una gran familia dentro de la colectividad, donde me desempeñé en distintas áreas hasta que finalmente este año me convocaron para representar a la colectividad como reina”.

En cuanto a los aspectos culturales que conservan destacó: “La fé en un Dios único, la gastronomía, las danzas, la personalidad, siempre somos muy alegres, muy festivos, la honestidad, la lucha; teniendo en cuenta que los países árabes siempre están en lucha y destacamos esta característica de querer salir adelante”.

Actualmente, Dahiana estudia Licenciatura en Kinesiología y también Cosmetología y Estética en la ciudad de Oberá y espera con orgullo representar satisfactoriamente a los inmigrantes a nivel nacional e internacional.

“Estoy muy felíz, muy agradecida porque me hayan elegido, estoy muy contenta también por poder representarlos y de asumir esta gran responsabilidad. Agradezco también a todas las personas que estuvieron presentes, que siempre me estuvieron apoyando, principalmente mi familia, mi colectividad, a la gente de las demás colectividades también porque siempre me brindaron su apoyo y a las personas que nos dieron el obsequio, tanto a mi como a las demás princesas”, finalizó.