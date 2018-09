Anticipan que la inflación seguirá aumentando y terminará el año en torno a 45 por ciento

El economista Guillermo Knass advirtió que los supermercados todavía no terminaron de pasar a precios la devaluación. Dijo que la inflación de septiembre será mayor al 3,9 por ciento registrado en agosto. Estimó que la inflación anual sería de 45 por ciento o mayor si el Gobierno necesitara acelerar la emisión de dinero para contener la conflictividad social.

Guillermo Knass – Economista

Para Knass el dato de inflación de agosto no fue una sorpresa. “Era lo que se esperaba y va a ser más todavía terminado septiembre, porque todavía no se terminó de pasar a precios la devaluación, no va a ser menos que esto. La inflación anualizada va a superar el 40 por ciento que es mucho más de lo que nos habíamos comprometido con el FMI”, señaló.

Anticipó que la inflación de este mes podría llegar a ser de 6 por ciento, lo que calificó como “una barbaridad”. “El mundo hoy es de inflación cero, tenemos inflación de países de África o Venezuela”, lamentó.

Estimó que la suba de precios de 2018 sería de 45 por ciento, aunque advirtió que ese número podría ser mayor si el Gobierno decide incrementar la emisión de dinero para contener la presión social que se espera llegue a un pico a fin de año. “Diciembre es un mes conflictivo, los salarios van a estar recontra licuados y eso se va a notar. Si el gobierno tiene que expandir la cantidad de dinero para paliar la conflictividad social, la inflación se puede disparar mucho más”, indicó.

Knass fue escéptico respecto a la posibilidad de que Argentina cumpla con las metas de inflación comprometidas con el FMI para el año próximo. “Es totalmente incumplible la meta de inflación de 25 del año próximo, no va a bajar tan rápido. Los supermercados están remarcando con un dólar a 30 como referencia, todavía falta trasladar mucho de la devaluación”, consideró.