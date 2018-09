Un técnico mexicano cargó contra Maradona: “Lo van a despedir porque está enfermo”

José Luis Sánchez Solá vaticinó que el entrenador argentino no triunfará en el Dorados y agregó que “primero deberían ayudarlo con su adicción”. Es un ser humano del cual se están aprovechando”, añadió.

José Luis Sánchez Solá, mejor conocido como “Chelis”, es un conocido entrenador mexicano que actualmente dirige a Las Vegas Lights, de la liga estadounidense.

En una entrevista con ESPN, el DT Azteca reprobó la llegada de Diego Armando Maradona como técnico de los Dorados de Sinaloa.

“Por supuesto que no va a hacer nada y no porque no sepa, sino porque no puede. Es un ser humano que está enfermo. Necesitarían los grandes clubes del mundo, el gran futbol del mundo, ayudarlo a salir de su enfermedad. Es obvio que está enfermo”, fue su tajante respuesta.

Además, el estratega afirmó que el club sinaloense se está aprovechando de la mala condición de salud en la que se encuentra Maradona, por lo que no trabajará bien y terminarán rescindiendo su contrato.

“Es una persona, no es una máquina, no es una luminaria, no es una marquesina. Es un ser humano del cual se están aprovechando”.

Por último aseguró que Antonio Mohamed (otro DT argentino) debería de mandarlo a rehabilitación en vez de recomendarlo al equipo de Culiacán, luego que el mismo Maradona comentara que el ‘Turco’ le aconsejó asumir en el elenco mexicano.

“Mohamed si lo quisiera ayudar y fuera su amigo, lo manda a un hospital antes de darle un equipo en Culiacán”, sentenció Sánchez Solá.