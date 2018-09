Se enteró que lo habían denunciado por violencia de género y fue a lo de su ex mujer y la castigó sin piedad

Un hombre llamado Carlos I. fue detenido por la Policía de Oberá por haber golpeado de manera brutal a su ex mujer, a pesar de que tenía una orden de no acercarse a ella

Una familiar de la agredida filmó con su celular el ataque, que recorrió las redes sociales y mostró la ferocidad del autor, al que no le importó nada.

La denuncia contra Carlos la radicó el lunes su cuñada. Esta vecina contó los malos tratos a los que la víctima era sometida. Poco después, al hombre le notificaron de la acusación y de la restricción. Entonces fue hasta la casa y agredió a su ex sin piedad. Ahora está a disposición de la Justicia.