Puerto Iguazú: Cambiemos pedirá a la Justicia que el Concejo Deliberante restituya la banca a Gabriel Llamas

El presidente del PRO nacional, Humberto Schiavoni, calificó a la destitución del edil como “una medida arbitraria que no respetó el debido proceso”. La coalición Cambiemos considera que Llamas fue expulsado del cuerpo deliberativo porque “tiene chances concretas de ganar la Intendencia de Puerto Iguazú en las próximas elecciones”.

La Mesa de Cambiemos Misiones junto al presidente del PRO a nivel nacional, Humberto Schiavoni, rechazó de manera terminante la destitución del concejal de Puerto Iguazú, Gabriel Llamas y, al mismo tiempo adelantó que recurrirá a la Justicia para que el edil de Cambiemos recupere su banca.

“Repudiamos categóricamente la destitución ilegal e ilegítima, y sin causas reales, dando un nefasto golpe institucional a la democracia, del Concejal de Cambiemos en la ciudad de Puerto Iguazú Gabriel Llamas. No sólo no se dio el debido y legítimo derecho a defensa, con un proceso que no siguió lo establecido por la Carta Orgánica del municipio, sino que además, basándose en un deber que tienen los funcionarios públicos, en este caso el Concejal Llamas, de denunciar y hacerse eco de los reclamos de los vecinos de la ciudad”, manifestó Schiavoni.

Llamas había acusado en la redes sociales de realizar “negocios inmobiliarios turbios” al Intendente de Puerto Iguazú, a un concejal y un abogado (no dio nombres). El destituido concejal dijo a Misiones Online que también efectuó la denuncia correspondiente. Este jueves, en sesión especial los concejales argumentaron que Llamas no pudo aportar en el momento de su defensa las pruebas para probar sus dichos y lo eyectaron de su banca.

“Su denuncia, en redes sociales, no apuntó a ningún nombre, sino a que la justicia actúe, para saber si es verdad o no, la intrusión de un predio privado de aquella localidad, instigado por otro concejal. Por lo tanto, hizo lo que cualquier funcionario debe hacer, pedir que se investiguen hechos que pudieran ser ilegales. Por lo expuesto, repudiamos desde la Mesa de Cambiemos Misiones, este golpe certero a la democracia, tratando de callar las voces disidentes con el miedo y el castigo de aquellos que se sienten por encima de la ley, cosa que no sólo no vamos a soportar nosotros, como frente electoral, sino toda la ciudadanía. Vamos a accionar judicialmente e iremos hasta la última instancia para que, de una vez por todas, en esta provincia, sea justicia”, enfatizaron los dirigentes de Cambiemos.

Para el diputado provincial Walter Molina, en tanto, la destitución de Llamas “fue una maniobra para sacar la cancha a una persona que tiene altas posibilidades de alcanzar la Intendencia. Nos estamos preparando para gobernar y este es el primer episodio, están tratando de ralear a nuestros candidatos”.