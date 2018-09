Garupá: lo pescaron con una moto robada

En San Ignacio, un conductor transitaba en una moto con pedido de secuestro y se la incautaron.

Fue durante la jornada del miércoles, policías de la División Comando Santa Clara secuestraron una motocicleta Guerrero Trip de 110 cilindradas en calle Dellepieane casi calle Los Andes de Garupá.

Dichos efectivos, como es habitual, realizaban recorridas de prevención y observaron que el motociclista, Sebastián C. (19), transitaba sin casco de seguridad obligatorio, motivo por el que se le solicitó apague el motor, ya que por ley y por su seguridad física no podía seguir circulando.

Durante procedimiento y revisación de documentaciones, el conductor no contaba con los papeles del rodado, ni con el carnet de conducir. Tampoco supo explicar la procedencia.

Tras las consultas en la base de datos de la Policía, en cuanto a delitos vehiculares, se determinó que dicha motocicleta tenía pedido de secuestro ante la comisaría seccional 3ª, hecho denunciado por Aníbal Leonardo G.

Tanto el joven, como la moto fueron puestos a disposición de la justicia.