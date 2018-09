Dura condena para un hombre que violó a su hija durante años en Dos de Mayo

Dura condena fue la que recibió un hombre de Dos de Mayo que violó a su hija durante ocho años. El miércoles, el Tribunal Penal de Oberá lo condenó a 18 años de cárcel por los delitos de “por abuso sexual simple reiterado y agravado por el vínculo, en concurso real, y abuso sexual con acceso carnal reiterado y agravado por el vínculo”.

Fue la pena que había solicitado en su alegato la fiscal Estela Salguero de Alarcón. El defensor del imputado, Orlando Enrique Nass, de su lado, pidió la absolución por el beneficio de la duda. Pero los camaristas Francisco Aguirre, Lilia Avendaño y José Pablo Rivero no tuvieron dudas: para ellos, el enjuiciado fue el responsable de las vejaciones.

En el juicio oral, al que no tuvo acceso el público por tratarse de un delito de instancia privada, sólo declaró un testigo: la madre de la víctima.

La mujer contó que en septiembre de 2017 ella se enteró de lo que pasaba de casualidad, cuando revisó el celular de su hija luego de castigarla tras una discusión y retirarle el teléfono móvil. Dijo que en unos mensajes la adolescente, entonces a punto de cumplir 17 años, le contaba a una conocida que era víctima de algo terrible.

Cuando la mamá consultó, la chica negó que pasara algo. Después se quebró y ante el propio acusado detalló lo que había vivido desde que tenía 8 años. Su propio padre la violaba cada vez que podía y luego la amenazaba para que no dijera nada.

La testigo dijo que no dudó y fue hasta la Comisaría de la Mujer y radicó la denuncia. Los estudios médicos confirmaron los abusos y la muchacha dio un relato pormenorizado en su declaración en la Cámara Gesell.