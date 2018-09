El dólar oficial llegó a los 40 pesos

La liquidez sobrante en la última licitación de Letras del Tesoro (se renovó el 69%) le meten presión a la cotización, señalaron operadores. El blue, en tanto, escala 75 centavos a $ 39,25.

Sin intervención oficial, el dólar se dispara un 2,6% ($ 1) este jueves a $ 40,10. De esta manera, anota su cuarta suba en fila en bancos y agencias según el promedio de Ámbito Financiero.

Se da en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa gana $ 1,25 a $ 38,50.

Por su parte, el blue escala 75 centavos a $ 39,25, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. Asimismo, el “contado con liqui” escaló ayer 45 centavos a $ 38,64.

El peso se depreciaba por compras privadas de dólares producto de liquidez sobrante en la última licitación de Letras del Tesoro (Letes), mientras que el Banco Central se mantenía alejando de intervenir como punto oferente de importancia, dijeron operadores.

“En el contexto actual y dentro del conjunto de activos locales, resulta conveniente sobreponderar las ‘Letes’ en dólares con el objetivo de reducir la duración de las posiciones en renta fija para mitigar el impacto de la volatilidad y proteger el capital, así como aprovechar las licitaciones para dolarizar las carteras”, dijo la banca de inversión Puente.

En tanto, el real brasileño caía este jueves debido a las crecientes preocupaciones en torno a las elecciones presidenciales de este año, El real retrocedía un 0,7% ante la posibilidad de que el candidato presidencial de extrema derecha Jair Bolsonaro no pueda hacer campaña, incluso en una probable segunda vuelta, después de que fue sometido a una cirugía de emergencia exitosa durante la madrugada.

Aunque algunos inversores creen que podría ganar terreno después de haber sido apuñalado durante un acto de campaña hace una semana, una encuesta reciente mostró que probablemente perdería en un balotaje ante la mayoría de sus principales rivales.

La suba del dólar en Argentina y Brasil se da en contraste con otras monedas latinoamericanas que se fortalecían luego de la divulgación de unas cifras de inflación en Estados Unidos más débiles de lo esperado.

Asimismo, la suba de la divisa estadounidense se da en un marco en el que el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Larry Kudlow, recomendó que la Argentina debe “atar el peso al dólar” tal como en los años de la convertibilidad o que directamente dolarice su economía, como única forma de salir de la crisis.

No obstante, la reacción del Gobierno no se hizo esperar y tanto desde el Ministerio de Hacienda como del Banco Central ante la consulta de ámbito.com se ocuparon de desmentir esta afirmación. “Es una opinión”, aclararon descartando que se esté negociando un acuerdo de estas características. Es más desde la Casa Rosada comentaban no sin cierto entusiasmo que las “negociaciones con el FMI vienen muy bien”.

Cabe recordar que el miércoles la divisa se disparó 34 centavos sobre el final de la rueda pese a operar durante la mayor parte del día con tendencia a la baja. En ese sentido, la demanda por cobertura no encontró respaldo en la punta vendedora, donde volvió a ser muy estrecho el aporte de los agroexportadores.

Así, el dólar que negocian los grandes jugadores cerró con un salto de 31 centavos superando los $ 38: terminó a $ 38,25 -máximo del día- en una rueda donde el BCRA vendió u$s 5 millones. El volumen operado fue chato y apenas alcanzó los u$s 411,7 millones, 10% menos que el martes. El cambio de tendencia fue inesperado, lo que tornó a la plaza claramente demandante de divisas por parte de inversores institucionales.

Por último, las reservas del Banco Central cayeron u$s 383 millones hasta los u$s 50.613 millones.

FUENTE: Ámbito Financiero