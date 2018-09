Volver a la escuela sin Luana: Los compañeritos son asistidos por psicopedagogos y los docentes extreman medidas sanitarias

Tras la muerte de la pequeña Luana Kruka el sábado 8, este miércoles el colegio José Manuel de Estrada retomó actividades. Lo primero que hicieron las autoridades del instituto fue reunirse con todos los padres. Acordaron enviar una nota al ministerio de Salud y extremar las medidas sanitarias. Los compañeros de la pequeña están asistidos por psicopedagogos para ayudarlos a entender la partida de su amiga. La maestra aún no puede hablar. “Aún no me siento preparada”, aseguró consternada fuera de micrófonos.

Todo es desazón, desconsuelo y también preocupación. Luana asistió hasta el lunes pasado al colegio José Manuel Estrada, el martes comenzó con lo que parecía ser una simple gripe, el sábado dejó de existir cuando estaba en terapia en el sanatorio Camino.

“Estamos shockeados todavía. Volver a la escuela es difícil. Luana era una nena que resaltaba, tenía una luz propia”, describe la directora Mónica Monzón. Contó que hoy a primera hora se reunieron con los padres para comunicar las medidas que tomaron desde la escuela y sobre el acompañamiento que tendrán sus compañeritos de segundo grado-. “La mayoría fue compañerito de Luana desde salita de 4, compartieron”, cuenta la directora.

“La mae de Luana está todavía en shock y se armó un pequeño proyectito para compartir con los compañeritos y que puedan entender la partida de su amiga”, contó la directora.

Monzón dijo que hoy comunicaron a los padres las medidas a seguir y ellos también hicieron algunas sugerencias. “Pedimos a los padres que ante el mínimo síntoma gripal no manden a los chicos a la escuela y que asistan al médico, que si el chico tiene fiebre que pidan el estudio y certificación correspondiente”, señaló.

“En la escuela seguimos con las medidas de limpieza, ventilación, alcohol en gel en todas las aulas y todo lo que puedan hacer en la casa”, señaló.

Por otra parte, dijo que los padres llegaron, por un lado, muy preocupados, pero también como mucho interés en ayudar a la escuela y ver qué fue lo que pasó para brindar su ayuda.

Por su parte, el representante legal, Jorge Luengo, remarcó que desde que comenzaron los casos de gripe A, donde se confirmaron cinco en la escuela, estuvieron en comunicación con los padres. Indicó además que se activó en ese momento el protocolo de salud.

“Realmente que se muera una criatura, nos dejó a todos mal”, expresó. Esto se evidenció también en la inasistencia, que aseguró “es mucha”.

Hoy, a pedido de los padres, mandarán una nota al ministerio pidiendo que verifiquen el protocolo de salud.