Tragedia de la ex ruta 213: la defensora pidió el mínimo de la pena y que Slámovits pueda hacer algún servicio comunitario

La defensora oficial Liliam Belloni solicitó que Gonzalo Slámovits, que en febrero se 2015 atropelló y mató a las amigas Yanina Galarza y Gladis González, en la ex ruta 213 y calle Paraguay de Posadas, sea condenado al mínimo de la pena por el delito de “homicidio culposo”. Esto es dos años de prisión. En este caso, pidió que sea en suspenso.

Además solicitó que se le permita hacer algún servicio comunitario.

“Gonzalo siempre estuvo a derecho”, destacó.

Belloni recordó que “se le rechazó la probation. También el principio de oportunidad”.

“De la misma manera, se declaró improcedente una iniciativa de sus amigos para ayudar económicamente a las familias de las víctimas”, reveló.

“Desde el día del accidente, Gonzalo no camina. Tiene una sonda vesical y no controla los esfínteres. Tendrá secuelas permanentes”, explicó.

Belloni dijo que su asistido no puede ir a una cárcel común, porque “no hay presidio que pueda asistirlo en el estado en que se encuentra”.

Pidió a la jueza que tenga en cuenta al estado de salud del acusado a la hora de dictar sentencia.