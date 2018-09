Streptococcus pyogenes: Desde Salud piden a la población no entrar en pánico y fortalecer el tratamiento precoz de las infecciones bacterianas

El ministro de Salud Walter Villalba, acompañado por autoridades del Parque de la Salud, el Hospital Pediátrico y sus respectivos equipos epidemiológicos, llevaron adelante una conferencia de prensa en el Hospital Pediátrico en la cual llamaron a mantener la tranquilidad y la mesura. Además recalcó que “hay un equipo científico-académico que está ocupado en este caso y está tratando de controlar la situación a nivel médico, epidemiológico global y social”.

Luego de que trascendiera que la joven Luana falleció a causa de una infección provocada por la bacteria streptococo pyogenes, al igual que otros 5 niños en otras provincias del país, las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia de Misiones, buscaron dar una rápida respuesta ante lo que podría ser una situación epidemiológica.

El ministro Walter Villalba, señaló en conferencia de prensa que “las muestras recolectadas en todo el país fueron enviadas al laboratorio encargado de examinarlas. Una vez arrojados los resultados se sabrá si nos enfrentamos a un cambio estructural que haya modificado la virulencia del germen, o si simplemente estamos ante una situación epidemiológica que habitualmente se da, no solamente en nuestra provincia, sino que a nivel nacional e internacional”. Además reveló datos estadísticos en cuanto a las infecciones producidas por la bacteria alrededor del mundo “las infecciones en pediatría sistémicas por streptococo pyogenes, rondan el 0,12% y el 3,1% por cada cien mil niños por año en todo el mundo. Es difícil explicarle a una familia que le ha tocado vivir una situación como esta, pero tenemos que transmitir la tranquilidad de que hay un equipo de expertos que está ocupado en este caso.”

Por otra parte el Ministro recordó que “la bacteria habita en las fauces de todas las personas sin causar enfermedad, y que la mayoría de las veces que sí produce infección, deriva en una clásica angina y eventualmente en infecciones en la piel”. Además el streptococo no resiste una dosis de penicilina, por ello su tratamiento no sería demasiado complejo; sin embargo aclara “obviamente esta bacteria, como muchas otras, al pasar al torrente sanguíneo puede producir infecciones graves que afecte la vida de las personas, pero es el caso de muchas bacterias que el Ministerio de Salud conoce y está preparado para tratar”. El punto sería que no nos enfrentamos ante ninguna novedad.

Por otra parte, el ministro Villalba confirmó que no existe una vacuna que combata al streptococo, pero que de igual manera se recomienda la aplicación de la vacuna antigripal – sobre todo en grupos de riesgos como ser bebés y adultos mayores – dado que esto evitaría una posible co-infección entre el streptococo y otra bacteria.

Medidas de prevención

Higiene personal

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, especialmente después de toser o estornudar.

No auto medicarse. Consulte a profesional. Concurra al centro de salud más cercano

Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y boca con un pañuelo o papel descartable, con el pliegue interno del codo, para no diseminar partículas infectadas en el ambiente. Desechar el pañuelo en la basura después de su uso. (Se deben lavar las manos inmediatamente después).

No tocar los ojos, nariz o boca con manos sin lavar. Utilice antisépticos basados en alcohol 70%

No compartir utensilios, alimentos y bebidas (ej. Mate)

Evite estar en contacto estrecho con personas que están enfermas.

Las personas con síntomas de patologías respiratorios, deben permanecer en sus domicilios sin concurrir al trabajo/escuela por 7 días. O hasta la remisión completa de dichos síntomas, si estos persisten más allá de ese período, y limitar el contacto con otros para evitar posible trasmisión (contagio).

Aislamiento domiciliario de los pacientes con influenza por 7 días, para evitar contagiar sobre todo niños y ancianos convivientes

Recomendaciones para escuelas y áreas comunes

Mantener la higiene de superficies particularmente en los lugares o elementos que sean de uso público (mesas, computadoras, teléfonos, barandas, utensilios, baños y cocinas, etc.)

Airear y ventilar los ámbitos concurridos.

El cierre de escuelas no ha resultado ser una medida eficaz. Por lo tanto, no se recomienda

Si bien la bacteria Streptococcus pyogenes no posee una vacuna específica, se recomienda completar el esquema de vacunación acorde a la edad, a fin de evitar patologías predisponentes (varicela, enfermedades tipo influenza, otras).

Epidemiologia de la enfermedad invasiva por Streptococcus pyogenes

En las últimas décadas, se ha observado un incremento global de las infecciones invasivas por esta causa en Europa y Norte América, pero la causa no ha sido determinada. En Europa, la incidencia (número de casos nuevos en un tiempo determinado) es de 2,79 casos/100.000 habitantes/año, con una incidencia pediátrica estimada de 0,12-3,1/100.000 niños/año.

La mortalidad pediátrica está entre el 3,6-8,3%, pero en su forma más grave, el síndrome de shock tóxico estreptocócico (STSS), puede alcanzar el 30%.

En Estados Unidos, en población general, se estiman anualmente de 10.000 a 13.000 casos de enfermedad severa o invasiva por Streptococcus pyogenes, de los cuales alrededor de 1.600 fallecen por esta causa (letalidad 10%). Esta carga de enfermedad se supone más alta en países en desarrollo, especialmente debido a fiebre reumática y sus secuelas,

En población pediátrica, las infecciones invasivas son menos frecuentes y de menor letalidad (entre el 5% y el 10%). Estas cifras de letalidad corresponden, en más del 50%, a Síndrome de Shock Tóxico por Streptococcus pyogenes (SSTS) y a Fascitis necrotizante en un 10%-20%.

Para ambos grupos de edades, se trata de un evento con estacionalidad, registrando el 90% de los casos graves durante los meses de invierno e inicios de la primavera.

Respecto de factores de riesgo asociados a enfermedad invasiva el antecedente de varicela, traumatismos, eczemas e impétigos son los más frecuentemente identificados.