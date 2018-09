Solamente en Posadas se perderían unos 600 millones de pesos al año con la caída del subsidio nacional al transporte

Esa es la estimación que surge al multiplicar la cantidad de boletos que se validan al mes en la capital de la provincia, por los 12 pesos por pasaje que hoy significan los fondos que llegan desde Nación. Pero Posadas no es la única ciudad de la provincia que recibe subsidios al transporte, por lo que pérdida en la provincia es aun mayor. Mientras se esperan más precisiones sobre cuando se aplicará ese recorte anunciado por el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, se realizará una audiencia pública, donde se escucharán los pedidos de aumentos por parte de los empresarios, y los argumentos de los usuarios del servicio.

El secretario de gobierno de la municipalidad de Posadas, Fabián Florentín, se refirió a la convocatoria a la audiencia pública que se hará el 26 de septiembre para tratar el pedido de las empresas, de actualizar el valor del pasaje.

En ese marco indicó que los transportistas solicitaron una tarifa técnica de 57 pesos por boleto, del que sacando los hasta ahora vigentes subsidios nacionales (no hay precisiones de hasta cuando), se estaría hablando de un valor de 40 pesos al usuario, es decir, 28 pesos más por pasaje. Sin embargo el funcionario municipal aclaró que ese es solo el reclamo empresario, que no se condice con la postura de la Municipalidad, ni tampoco con el de los usuarios, que también tienen argumentos que contrarrestan esos pedidos, basados especialmente en que los salarios no aumentaron a tono con la inflación.

“Nosotros por nuestra parte analizamos la formula polinómica, donde se incorpora el interés de la gente. Tenemos la responsabilidad de trazar un equilibrio, donde haya un aumento, pero pensando en lo que puede pagar un trabajador que hace varios viajes en el día”.

Caída de los subsidios nacionales y su posible incidencia en el precio de los pasajes

El Secretario de Gobierno de Posadas dijo en diálogo con Radio Libertad, que hasta ahora “está confirmado que los subsidios nacionales al transporte caen, luego del anuncio que hizo el ministro Dujovne”.

Y explicó que ese subsidio hoy tiene una incidencia de doce pesos en cada pasaje, que al desaparecer, “se traslada de Nación, al bolsillo del usuario. Entendemos que esto pasaría desde el año que viene, aunque no hay precisiones”.

En ese sentido si se mira el informe de la tarjeta Sube en Posadas, donde existen unas cuatro millones de validaciones (viajes) al mes, con un boleto que contiene 12 pesos subsidiados, al año significarían aproximadamente unos 600 millones de pesos que dejaría de percibir el usuario del transporte posadeño.