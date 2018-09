Passalacqua con el Banco Macro y supermercadistas lanzaron el “Ahora Góndola”

El “Ahora Góndola” fue presentado este miércoles en la Casa de Gobierno, como un programa de reintegros de 10 por ciento en compras realizadas en los supermercados adheridos, con tarjetas de débito del Banco Macro.

El nuevo programa que se pondrá en marcha entre los meses de octubre y diciembre, estará vigente los primeros miércoles y jueves de cada mes, con reitegros de 10% en las compras de comestibles, frutas y verduras y elementos de limpieza. Se exceptúan las bebidas alcohólicas.

Así se explicó en la reunión de lanzamiento realizada en la tarde de este miércoles, encabezada por el gobernador Hugo Passalacqua y el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, junto al presidente de la de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Gerardo Díaz Beltrán; el presidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM), Alejandro Haene; el presidente de la Cámara de Comercio de Posadas, Carlos María Beigbeder; propietarios y representantes de los supermercados de la Capital provincial.

“Esto no soluciona la crisis, pero es una forma de ir sumando programas que ayuden un poco en este contexto, a los diferentes sectores que se ven alcanzados por la inflación”, dijo Passalacqua y coincidió con él el presidente de la CAME, el misionero Gerardo Díaz Beltrán, al agregar que “aunque no solucione mucho, es central y valorable esta unión entre el sector público y el privado de una manera que no existe en ninguna otra provincia”. Para Díaz Beltrán “en las 23 provincias no hay un ejemplo como este; en la CAME lo tenemos como un ejemplo de plan y de sinergia entre el Estado y el sector privado, lo estamos llevando a otras provincias para replicarlo en otros lugares por el éxito que tuvo acá, en un momento en que las Pymes están atravesando una situación difícil”.



“Es un programa que le devuelve al consumidor, el 10 por ciento de la compra, con un tope de 500 pesos y el reintegro lo realizan por partes iguales la Provincia, el Banco Macro y los supermercados”, precisó el titular de Hacienda Adolfo Safrán. Para el titular de la CEM, Alejandro Haene constituye “un eslabón más en la cadena de los exitosos ‘Ahora…’ que comenzó con el ‘Ahora Misiones”, continuó con el ‘Ahora Gas’, ‘Ahora Pan’, ‘Ahora Patente’ y otros…para que el consumidor se vea favorecido con esta facilidad que se da solo en este tipo de planes”.

Una vez lanzado el “Ahora Góndola”, la Confederación Económica de Misiones junto al Ministerio de Hacienda serán los encargados de divulgar y sumar a las cámaras de Comercio de todas las localidades de la provincia, para que el beneficio del reintegro alcance por igual a los consumidores misioneros.

Safrán precisó que no forman parte de este programa los hipermercados ni los mayoristas y que serán señalizados con cartelería pertinente aquellos comercios que sí están adheridos.