Muertes en la ex ruta 213: “Mi vida también se destruyó, yo nunca hubiera querido que pase esto”, dijo Gonzalo Slámovits

Tras conocer el pedido de la Fiscalía para que cumpla una pena de 5 años de prisión, tras haber atropellado y matado a las amigas Gladis González (27) y de Yanina Galarza (20), el 7 de febrero de 2015, Gonzálo Slámovits le habló al Tribunal y los familiares de las víctimas.

“Como dijo la fiscal yo nunca pedí disculpas. Lo que pasa que desde el momento del accidente, desde que se destruyeron esas dos familias, la mía también se destruyó, mi vida también se destruyó. Yo dejé de caminar desde ese momento. Si bien yo nunca me acerqué, no fue porque no lo haya sentido, no lo hice porque mi propio estado de salud que no me permitía. Yo le decía a mi familia que por todo lo que pasó, debía haberme irme yo también en vez de que quedarme así”, expresó.

En otro tramo de su relato contó que desde el día del accidente quedó sin trabajo y que por ello tampoco pudo ayudar económicamente a la familia de las víctimas.

“Si tenía trabajo hubiera podido ayudar a la familia con mi sueldo. Yo perdí todo. Nunca me dijeron porqué. Estuve internado en la clínica Vigo pero como me sentía demasiado mal y veía que no tenía avances, decidí hacer mi recuperación en forma ambulatorio en mi casa. Yo nunca hubiera querido que pase esto nada de lo que pasó”, aseguró.