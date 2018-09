Muerte de Luana: “Tu hija es mañerita, es muy mimada parece”, le dijo a la mamá la pediatra de Sanatorio Camino ante las quejas de la pequeña

Fue la doctora que atendió en la guardia del sanatorio Camino a Luana Kruka y “no supo hacerle el estudio adecuado y le mandó a mi hija a la casa”, relató Jesica Velázquez, mamá de la pequeña de 7 años que falleció el sábado. La familia de Luana llevó el caso a la justicia y la causa está en el juzgado de Marcelo Cardozo. Piden la desafectación de la doctora Rocío Nardes y “que no vuelva a pasar algo igual”.

Luana comenzó el martes pasado con un malestar que parecía indicar que era una gripe. Ese día la llevaron a la guardia y quien la atendió fue la doctora Rocío Nardes. En tres oportunidades la llevaron a la guardia, porque Luana no mostraba mejoría y la pediatra la envió a su casa. “Fueron dos días que la doctora no hizo nada, la estabilizaba y la mandaba a mi casa”, relató Jesica.

La madre de Luana contó que el lunes, tras la muerte de su hija, el sanatorio hizo una junta donde participó la familia. “Ese día recién estuvo el resultado del cultivo que le hicieron recién el sábado, cuando la ingresaron a terapia intensiva”, relató.

“La doctora no hizo bien su procedimiento como debía haber hecho. Esto también nos dijeron en la junta”, contó Jésica.

Pese a que no encuentra consuelo y que hasta dialogar con este medio, dijo sentirse sin ganas de nada. Ahora decidió llevar el caso a la justicia con el objetivo de evitar que vuelva a ocurrir algo igual. “Siento que mi hija me está dando fuerzas para pelear, para que esto no vuelva a ocurrir, que no le pase a otros”, manifestó Jésica.

En paralelo, Jésica contó que su pediatra tuvo que viajar por cuestiones familiares, por ello acudía a los pediatras de la guardia. “Yo confié en los médicos”, se lamenta Jésica. Quien además dice “me lamento también de no haber ido al hospital, pero soy madre, no soy especialista”.

Sobre la doctora de la guardia contó además: “Cuando me hizo el laboratorio, fue porque yo le pedí. En los estudios dieron altos los valores que indicaban que era una bacteria y ella igual no le hizo un hisopado”, contó.

“Que la autopsia diga lo que diga, pero si a mi hija la medicaban a tiempo, esto no ocurría y ella se salvaba. Es lo que yo sé”, afirmó sobre la autopsia que se hizo este miércoles.

“Esto no puede volver a ocurrir”, expresó Jésica quien ahora encuentra algo de fuerza en esta lucha que decidió encarar. “Que no quede impune para que no vuelva a pasar”, manifiesta.

Desde el sanatorio Camino no dieron respuestas aún

Este medio intentó comunicarse con la directora del sanatorio, la Dra Salvatierra, pero se negaron a dar su versión hasta el momento. Sobre la pediatra que atendió a Luana se sabe que estudio en la Fundacion H. A. Barcelo Facultad de Medicina y se recibió en el 2015. Hizo su residencia en el Hospital Samic, de Eldorado en el Servicio de Pediatría. En mayo habría terminado la residencia y fue incorporada a Pediatría del sanatorio Camino.