El Licenciado en Administración está preparado para resolver problemas estratégicos destacó Elsa Ibarra

Consultada por Misiones On Line, la magister Elsa Ibarra Coordinadora del Consejo de Licenciados en Administración (CONLAD) sobre la actividad del licenciado en Administración de Empresas, durante las jornadas desarrolladas entre lunes y martes en el Campus de la UNAM, destacó que, “está relacionada con resolver problemas estratégicos a partir de la visión del Licenciado en Administración”.

Agregó que, “el profesional LADE está preparado, formado, para poder proponer soluciones a problemas estratégicos, por ejemplo lo que está ocurriendo ahora en nuestro país y desde la facultad lo que nosotros tratamos, a través de este evento, es que se dé a conocer lo que hacen los licenciados en administración desde los inicios de su carrera, qué puede hacer y fundamentalmente que puede aportar a la sociedad y además que puede asesorar a los empresarios actuales”.

Sobre la actividad del licenciado en administración y el contador, explico Ibarra que, “tenemos incumbencias totalmente diferentes y algunas que compartimos. La visión del licenciado en administración es aplicar el proceso administrativo, es decir aquello de anticiparse a los hechos, hay técnicas que se van aprendiendo durante el cursado, no somos astrólogos ni nada, sino que se van aprendiendo para después poder aplicarlas en diferentes lugares, porque estamos preparado para trabajar no solo acá en la Argentina, esa es una de las grandes ventajas que tenemos como licenciados en administración, podemos trabajar en cualquier parte no necesariamente solo en el lugar”.

Agregó que, “la incumbencia del licenciado es la planificación, ver con qué recursos se va a planificar, como aplicarlo ahí aparecen las estrategias, de corto y mediano plazo, ir evaluando los resultados y ver las soluciones a problemas que se pueden plantear. Es un trabajo que se puede hacer como licenciado solo o en quipo o bien como trabajo interdisciplinario con otras disciplinas como los contadores o economistas que somos los que estamos bajo las ciencias económicas, con abogados y otras profesiones que tienen que ver con la parte de personal, también. Esto no es solo aplicado a las empresas, es aplicado a todas las organizaciones”.

Sobre qué les diría a aquellos jóvenes que están terminando el secundario y deben tomar una decisión sobre una carrera universitaria, la magister Elsa Ibarra, dijo que, “no solo para los chicos sino para todos, creo que a partir de lo que sería hoy el cuarto año del secundario, desde la casa se debe ir promoviendo que el chico vea que es lo que quiere hacer, no solo con una ilusión solamente economicista, sino con una visión de que aporta a la sociedad, porque a veces se prioriza solo la parte económica. Todos los profesionales que estamos afuera sabemos que cuesta mucho ganar un peso, eso es lo que se tiene que ver. Eso por un lado, pero hay una parte muy importante que es lo que hacemos para que la sociedad mejore y esa mejora nos va a permitir a nosotros tener mejores ingresos, desde ahí tiene que partir”.

Agregó que, “dentro de la carrera de Administración y desde mi materia Principios de Administración hacemos mucho hincapié a lo que llamamos valores, no económicos sino que está referido a lo que es la responsabilidad social en todas las disciplinas con o sin fines de lucro que tiene que ver con los valores éticos y creo que cuando uno piensa que hacer por las sociedad tiene que ver con la parte ética, con los compromisos que se hacen a la solidaridad, al voluntariado y ver en la otra persona qué podemos hacer en conjunto. Le comento esto porque es parte de lo que enseñamos en la carrera, más allá de los números, viene también acompañado por este concepto, no solamente para la carrera sino para toda la vida”.