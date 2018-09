La mamá de la chica hallada muerta en una heladera en Posadas, aseguró que no quiere venganza sino “justicia por lo que ocurrió con su hija”

Teresa Gamarra pidió que “encierren” al asesino y que “no salga más”. También detalló que el novio de Natalia Elisa Samaniego (principal sospechoso por el femicidio) era una persona “agresiva verbalmente” y agregó: “A Juan lo que he querido mucho, lo he refugiado y no me merecía lo que hizo”.

Teresa Gamarra en FM Red Ciudadana.

El lunes 10 de septiembre, la policía halló muerta, dentro una heladera de su monoambiente, a Natalia Elisa Samaniego de 22 años, quien ya llevaba varios días en ese estado. El principal sospecho por el femicidio es su pareja Juan Martín Carleris, al que encontraron en el domicilio intoxicado y con una carta donde “ofrecía” su alma al diablo.

Hoy, la mamá de la chica asesinada Teresa Gamarra aseguró que no encuentra explicación de lo sucedido. “Juan trabajaba en geriátricos y tenía un corazón de servicio. Lo he querido mucho, lo he refugiado y no merecía lo que hizo”, dijo dolida.

Sobre la relación que su hija tenía con el máximo sospechoso por el asesinato, la mujer detalló que, si bien nunca hubo señales de violencia físicas, “él era muy agresivo verbalmente con ella, pero Natalia siempre lo perdonaba”.

“Habían etapas en las que los dos eran felices y compartían las cosas. También hubo discusiones y distanciamientos, pero era normal entre ellos. Se disculpaban y continuaban con su relación”, amplió.

Gamarra señaló que Natalia y su novio compartían domicilio hace un mes y que previo a la mudanza, su hija vivía con ella hasta que él la fue a buscar, para convivir en el inquilinato donde el lunes a la noche se descubrió el asesinato.

Por último, la madre exigió justicias para evitar nuevos femicidios. “Quiero que se lo encierre, que no se lo largue más en la sociedad, porque otra chica puede correr con la suerte de mi hija. No tengo un sentimiento vengativo, pero tampoco puedo perdonar porque eso de los dejo a Dios”, concluyó.