Estreptococo pyogenes: ¿dónde habita la bacteria y cómo evitar la infección?

Jorge Gutiérrez, director de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública de Misiones contó las principales características de la bacteria estreptococos pyogenes y pidió no alarmarse ya que se trata una bacteria de presencia cotidiana.

Jorge Gutiérrez en Canal 12.

Gutiérrez explica que “El estreptococos es un virus, no una bacteria, es un compañero nuestro habitual, que no nos hace daño” y afirma que solamente en algunos casos aislados puede generar complicaciones en pacientes que poseen algún factor que los hace vulnerables ante la infección bacteriana. Además agrega “esto no es una infección nueva”. La idea es traer calma a la población para que entienda la naturaleza de la bacteria y poder así apaciguar el temor que se ha suscitado en torno a esta infección.

Por otra parte, Jorge Gutiérrez recordó “los síntomas que presenta el estreptococos pyogenes es la faringitis o anginas. La bacteria que lo produce se transmite por vía aérea y por objetos que entran en contacto con la boca y zonas contaminadas.” Por ello desde el ministerio de Salud instan a extremar medidas de precaución en lo que refiere a la higiene de las manos y la ventilación de espacios. Además y dado que la bacteria se transmite por contacto, el doctor Gutiérrez advierte “tener precaución en los jardines, en los lugares de uso público y cuidado con el tereré”.

Por otra parte, el experto señaló “siempre insistimos la consulta precoz y diagnosticar a tiempo ya que un rápido diagnóstico puede ser de gran ayuda”, sin embargo recuerda la función de las áreas de urgencias de los establecimientos de salud “la guardia es encargada de tratar de aliviar los síntomas y no de elaborar un diagnóstico detallado del cuadro que presenta el paciente. Es por ello que luego de una visita a la guardia es indispensable asistir al médico pediatra de confianza para que determine la causa de los síntomas”.

Los síntomas más comunes son dolor de garganta y fiebre que se mantiene. Las ronchas en la piel pueden aparecer pero de manera tardía, por ende no es un parámetro que sirva para realizar un diagnóstico rápido. “El tratamiento para combatir de manera efectiva el estreptococo es la penicilina vía oral”, comentó Gutiérrez.

Por otra parte, en lo que refiere a materia de prevención, el director de Vigilancia Epidemiológica destacó algunos puntos “lo principal para evitar la infección es el lavado de manos, cada vez que tocamos alguna cosa que puede estar contaminada, sobre todo los más chicos. También es importante la ventilación de ambientes y evitar aglomeraciones”. Estas medidas deberían ayudar a prevenir el ataque del estreptococos pyogenes.