“Con disculpas no vuelve mi hija, no vuelve la mamá de esas criaturas que tanto la necesitan” afirmó la mamá de Yanina Galarza sobre los dichos de Slamóvits

Hoy durante el juicio por el siniestro vial ocurrido el 7 de febrero de 2015 y que se cobró la vida de Yanina Galarza y Gladis González, el acusado Gonzalo Slámovits pidió disculpas y aseguró que “se arrepiente de haber causado el accidente”.

Amalia Ávalos en Radio Libertad.

Amalia Ávalos, madre de Yanina y suegra de Gradis, se mostró muy nerviosa y conmocionada después de conocer la sentencia a Slamóvits. Con respecto a las disculpas por parte del acusado Amalia dijo que “Con las disculpas, no vuelve mi hija, no vuelve mi nuera, no vuelve la madre de esas criaturas que tanto le necesitan”.

Después del accidente, Amalia tuvo que hacerse cargo de su nieto y contó que fue muy difícil ya que la situación económica en la que se encontraban no era la mejor. Por otro lado, los hijos de Gladis se quedaron sin casa, porque su madre era el sustento de la familia y sufrieron mucho más su perdida.

“No es a mí a la que tiene que pedirme disculpas sino a mis nietos, si bien yo soy grande y entiendo a ellos no les va hacer entender que la mamá no va estar más”, comentó Gladys al recordar cómo sus nietos lloraban y pedían por su madre.

A pesar de la pena pedida por la Fiscalía para Gonzalo Slámovits, la madre de Yanina contó que desde la muerte de su hija y su nuera no encuentra paz, “Desde que el asesinó a mi hija y a mi nuera, me asesinó a mí”, concluyó.