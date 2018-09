A las 10, gobernadores opositores se reúnen en Buenos Aires y por la tarde tendrán una cumbre con Mauricio Macri

Los gobernadores se reunirán hoy con el presidente Mauricio Macri para intentar avanzar en un acuerdo por el presupuesto 2019. Con posturas dispares la mayoría de los mandatarios provinciales se reunirán antes en el Consejo Federal de Inversiones para evaluar y debatir el proyecto del Poder Ejecutivo y los puntos con los discrepan. Mientras algunos como el salteño Juan Manuel Urtubey y el chubutense Mariano Arcioni dicen que van a acompañar para preservar la “institucionalidad”, otros como el puntano Alberto Rodríguez Saá y el santafesino Miguel Lifschitz anticiparon su rechazo argumentando que no serán “socios del ajuste”.

“No nos dicen cómo será el Presupuesto. Estamos hablando sin mirar las cartas. Parece que ellos van a buscar una foto cuando nosotros en realidad vamos a informarnos por primera vez de qué se trata. Yo no avalo nada hasta que no lo vea”, señaló Rodríguez Saá ayer anticipando su postura frente al encuentro con Macri que está programado para las 17. “El Gobierno no nos dijo cómo será la reunión, parece nos entregarán el presupuesto que nosotros deberíamos aprobar. Nosotros mañana sólo vamos a informarnos”, agregó el gobernador de San Luis.

El macrismo busca que los gobernadores den una señal política que le permita avanzar en la salida de la crisis económica, una foto que muestre gobernabilidad a los mercados. Las reuniones arrancarán a las 10 con los gobernadores en el CFI. Al mediodía, se arrimará hasta allí el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, junto al secretario de Interior, Sebastián García de Luca. Ellos son quienes se vinieron reuniendo en los últimos días con los ministros de Economía provinciales para avanzar en algunos puntos de acuerdo como la suspensión en la rebaja del impuesto a los Ingresos Brutos y el traspaso de los subsidios al transporte, mientras que quedó en veremos el otro traspaso que se discutía, el de la tarifa social eléctrica.

“Si bien vemos que el gobierno nacional quiere reducir el déficit fiscal, que nos parece bien, lo que no queremos es que esta reducción se traslade a las provincias, porque vamos a entrar en déficit”, aseguró el gobernador tucumano Juan Manzur después de mantener una reunión con su gabinete para analizar los alcances del proyecto de presupuesto estimado por el macrismo.

“Nos juntamos antes en el CFI para analizar este borrador y ver cómo impacta en cada unas de las provincias y haremos propuestas superadoras. Habrá que ver a qué acuerdo se puede llegar con los gobernadores”, adelantó Manzur.

El pampeano Carlos Verna –de los más duros dentro del peronismo– no anticipó la posición de su provincia y aseguró que una vez que se presente el proyecto lo iba “a analizar, decir en qué cosas estoy de acuerdo, en qué cosas no lo estoy. Trataré de discutirlo o les pediré a los legisladores por La Pampa que lo discutan, pero no puedo anticipar si estoy a favor o en contra porque no lo conozco”.

Por su parte, Lifschitz planteó que había “hay una intención del Gobierno de hacer a los gobernadores socios del ajuste, como pasó en noviembre con el tema del ajuste fiscal y la reforma previsional”. El santafesino ya anunció que no irá al encuentro y que enviará al vice Carlos Fascendini, al igual que su par de Entre Ríos que se encuentra de gira por Estados Unidos.

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, se mostró más favorable a facilitar al gobierno porque no votarle el presupuesto “es un acto de irresponsabilidad institucional. Apoyaremos y daremos las herramientas, ya que es feo gobernar si no las tenés. Más allá de estar o no de acuerdo, cuando la gente elige un gobierno hay que darle las herramientas para gobernar”. En la misma línea se mostró el cordobés Juan Schiaretti, que planteó que su provincia “hace todos los esfuerzos para que la Nación tenga Presupuesto” y destacó que “la negociación no está lejos de un acuerdo”, pero puso el ojo en la necesidad de que “los esfuerzos deben ser equitativos”. Schiaretti es de los gobernadores peronistas que mantienen una mejor relación personal con Macri. Otro es el salteño Urtubey, quien afirmó que “negar la ley de Presupuesto al gobierno nacional es un acto de irresponsabilidad institucional”.