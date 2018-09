Unidad Ciudadana participará de las próximas elecciones en Misiones

La fuerza política creada y liderada por la ex presidenta, Cristina Fernández, será presentada oficialmente en la provincia de Misiones el 28 de septiembre en el club Jorge Gibson Brown de la ciudad de Posadas, en un acto público programado para las 19 horas.

Más de 20 organizaciones políticas, sociales y gremiales se sumaron recientemente a la conformación de Unidad Ciudadana en la provincia de Misiones tras la convocatoria formulada por el ex jefe de Gabinete de Cristina Fernández, Oscar Parrilli y los principales referentes de los partidos de la Victoria, Diana Conti; Nuevo Encuentro, Martín Sabatella; Movimiento Nacional Alfonsinista, Leopoldo Moreau; Frente Grande, Mario Secco, y de Kolina, Carlos Castagneto.

En un encuentro que se realizó el 1 de agosto pasado en la sede del Instituto Patria en la Ciudad de Buenos Aires del que participaron medio centenar de referentes misioneros de los partidos mencionados y de otras fuerzas, se destacó que Unidad Ciudadana disputará en cada distrito del país en las elecciones nacionales de 2019.

Si bien no se pudo confirmar, los organizadores adelantaron que del acto de lanzamiento en la provincia participarán el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, además de Oscar Parrilli, Diana Conti, Martín Sabatella, Leopoldo Moreau, y otros dirigentes, quienes de ese modo dejarán constituida en la provincia la fuerza política que formó la ex presidenta en 2017 en la provincia de Buenos Aires y que ya se formalizó en la mayoría de los distritos del país.