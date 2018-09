Tras ser amenazada de muerte, la ministra Tiki Marchesini realizará presentaciones en el Consulado paraguayo y en Cancillería

Lilia “Tiki” Marchesini, ministra de Derechos Humanos de Misiones aseguró que harán todas las presentaciones pertinentes tras el lamentable episodio que vivió el último sábado en la cabecera paraguaya del Puente Posadas- Encarnación, donde fue golpeada y amenazada de muerte. Las agresiones de dieron por parte de un grupo de personas que según dijo, operan “como una verdadera mafia” cobrando hasta 1.500 pesos a las personas para adelantarse en la fila y cruzar a la Argentina. Aseguró que hay connivencia con las fuerzas de seguridad que nada hicieron aún siendo testigos del cobarde ataque que sufrió ella, al igual que las personas que la acompañaban.

Lilia “Tiki” Marchesini en Radio Libertad.

En diálogo con Radio Libertad, la Ministra contó que más allá de las agresiones y amenazas lo que vivió no es nada nuevo para quienes suelen ir y venir de Posadas a Encarnación y viceversa. Es que tras haber esperado por más de 3 horas en una cola que no avanzaba, decidieron indagar y ver qué estaba pasando. Lo que vino después jamás se imaginó. Al ver que ellos permanecían sin moverse pero que al mismo tiempo, autos y motos con patentes paraguayas tenían el paso habilitado, comenzaron a preguntar qué estaba pasando. Ahí se percataron las mismas personas que pedían 1.500 pesos para adelantarse en la fila, tenían la libertad de cruzar, ir y venir, ante la mirada cómplice de las autoridades. En ese escenario se bajaron del coche y empezaron a reclamar que les dejen pasar, pero nada sirvió ya que la respuesta no fue para nada cordial. “Ahí nos arrinconan con dos autos, se bajan unas personas y nos empiezan a golpear, amenazar de muerte y a decir que allá – en Paraguay- no éramos nadie y que nadie se enteraría si nos matan. Que no estábamos en Argentina y varias cosas más. Además de los golpes hubo arrebato de celulares y una situación de extrema violencia. Nos sentimos vulnerados” detalló.

Tras el violento episodio, pudieron pasar y llegar hasta la cabecera argentina – después de casi 4 horas de espera – y para su sorpresa los mismos agresores que minutos antes los habían atacado, también estaban en el lugar. “Lo que vimos fue que estas mismas personas que estaban minutos antes agrediéndonos, pasaban sin problema por el carril contrario acompañados de una camioneta de Gendarmería, y detrás de ellos una larga fila de camiones. Es indudable que hay connivencia porque de otra manera esto no puede ocurrir. Hay connivencia con las autoridades paraguayas y presumo algún cuestión similar se debe dar de este lado”, aseguró Marchesini.

A todo esto dijo que ya habló con el Ministro de Gobierno Marcelo Pérez sobre lo ocurrido, y que se harán las presentaciones pertinentes ante el Consulado y la Cancillería. Del mismo modo se mostró agradecida con las personas que se solidarizaron con ella y los suyos tras el mal momento vivido, pero dijo que más la sorprendió la gran cantidad de llamados y la gente que le contó que esta cuestión es habitual en la cabecera paraguaya. “Es impresionante la cantidad de gente que me contó su experiencia para volver al país desde Encarnación. A los pedidos de coimas para adelantarse en la fila o la mentira de que en el puente hay muchos autos o está habilitada una sola casilla. Es como que si estas allá tenés que bancarte esa situación y no te queda otra. Encima hay connivencia con estos grupos mafiosos, la municipalidad y las fuerzas de seguridad”, aseveró.