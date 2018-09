Medidas económicas en la clase de macro

El lunes pasado, en plena crisis cambiaria, dando mi clase de macroeconomía y uno de mis alumnos, me pregunta si podemos escuchar los discursos que estaban pasando en vivo. Me pareció una excelente oportunidad para analizar medidas y ver el impacto en la coyuntura.

Me gusta mucho trabajar espontáneamente con estas propuestas porque ponemos a prueba la capacidad de razonar la economía. Nos pasa que en la mayoría de las situaciones nos llenamos de números, indicadores u opiniones cuando en verdad, es más importante la esencia que la apariencia. Por eso, mi intención en este artículo es poner el foco en algunas de las medidas y su efecto, de manera que cada uno de mis lectores pueda sacar sus propias conclusiones y aprenda a pensar la economía. Vamos a enfocarnos en la meta de equilibrio fiscal … todos sabemos que cuando los ingresos son menores a los gastos, necesitamos financiarlos generando deuda, liquidando ahorros o activos. Esto vale para la administración del hogar y para el Estado! La pregunta surge naturalmente ¿Es tan malo el déficit fiscal? Si pensamos que esta ecuación tiene dos partes, podemos entender que hay ingresos y egresos. Los ingresos crecen con la actividad económica, vía recaudación impositiva y los gastos dependen de las necesidades de la comunidad, en términos de generación de infraestructura y capital social. Siguiendo este razonamiento, observamos que a corto o mediano plazo, cuando hay proyecciones de expansión económica, pasar por periodos de déficit no preocupan porque con el aumento de recursos se va a compensar el desequilibrio. Entonces, las soluciones pueden venir por dos vías que no son excluyentes, por un lado acotar o acomodar el gasto público donde podemos incluir los subsidios y la obra pública, siempre que esto no afecte los ingresos de las familias. Y del otro lado aumentar los ingresos impositivos a partir de una mejora en la actividad económica, no de un cambio en los impuestos … ¿porque? Pensemos lo siguiente: el aumento de los impuestos y/o la reducción en los subsidios y/o de la obra pública, tiene impacto directo en el poder de compra de las familias. Si a esto le sumamos, el efecto en los precios de la devaluación de nuestra moneda, que sigue sumando puntos a la inflación, se potencia la caída de esa capacidad de compra. En un artículo del diario La Nación, Stiglitz, ex economista del Banco Mundial y Premio Nobel de economía, explica que “los errores del pasado de Macri limitan su margen de acción y los costos de las medidas de austeridad que busca imponer podrían ser demasiado grandes” … Esos errores del pasado que menciona Stiglitz hacen referencia a la confianza en el ingreso de capitales de inversión extranjera por una parte y, por otra parte, a la reducción de impuestos a las exportaciones que eran una fuente importante de ingresos, lo que solo aumentó el déficit presupuestario y en consecuencia el monto a tomar prestado, aumentando así el endeudamiento. En tanto, las variables “fundamentales” de la macro argentina hoy nos muestran el resultado de estrategias contractivas donde la inflación y las tasas de interés aumentan, reduciendo el consumo y la inversión real, la moneda se devalúa por segunda vez, potenciando la inflación que impacta nuevamente en el ingreso de las familias y así … se crea un circulo vicioso que impone un costo social altísimo, afectando principalmente a las familias de ingresos medios bajos y de ingresos bajos ya que es muy difícil para ellos, generar estrategias que protejan su capacidad de compra. El desafío es revertir este círculo y hacerlo virtuoso!! Para ello, se puede poner el foco de la solución fuera de nuestro país, o dentro. Claramente, las medidas intentadas hasta ahora están planteadas a partir de la ayuda externa con resultados pésimos en términos sociales … Quizás es momento de mirar hacia adentro y buscar un programa de mediano, largo plazo con un objetivo claro de aumentar el ingreso en la economía, mejorar el nivel de empleo y en las variables que tienen impacto social en nuestros país. De esta manera volvemos al principio de nuestro análisis: a la meta de equilibrio fiscal cambiando el enfoque … un aumento en los ingresos que se genera como efecto de una búsqueda de consensos internos, que acoten la dolarización y el traspaso a precios, que asegure el poder de compra de los salarios, la estabilidad política y la credibilidad económica.