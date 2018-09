El Jefe de gabinete de la Nación saludo a los vecinos de Iguazú en el aniversario

A través de una comunicación con el intendente del Parque Nacional Iguazú saludó a los vecinos por un nuevo aniversario de la ciudad de Puerto Iguazú.

Mi nombre es Sergio Arias Valdecantos y soy el Intendente del Parque Nacional Iguazú. Soy guardaparque nacional desde el año 1985 (hace 33 años) y durante mi carrera trabajé en los parques nacionales Río Pilcomayo, El Palmar, la Reserva Natural Formosa, Talampaya, Nahuel Huapi, El Leoncito, Chaco e Iguazú; desempeñándome además en estos últimos tres como Intendente.

Ser Intendente, estar a cargo de un Parque Nacional, es una actividad demandante, de mucho trabajo y responsabilidad pero a la vez muy linda, ya que te permite trabajar pensando a futuro, gestionando y marcando diferencias en la propuesta de trabajo de todo un equipo: desde lo más pequeño, como funciones y trabajos particulares, hasta grandes desafíos como el desarrollo del Plan de Gestión de un área natural protegida, planificando hacia dónde irá la conservación de la misma en los próximos años.

A su vez, en el Parque Nacional Iguazú trabajamos mucho de manera conjunta con el Parque Nacional do Iguaçú de Brasil, compartiendo actividades, proyectos y funciones para mejorar la conservación de estas áreas protegidas que preservan la Selva Paranaense o Mata Atlántica. Muchas de las actividades que realmente disfruto hacer son, justamente, compartir estrategias, planificar en conjunto entre dos Parques de países distintos pero vecinos, que son Patrimonio de la Humanidad. Poder hacer ese trabajo y que sea visto y valorado es algo reconfortante. La UNESCO está al tanto de esto y tiene muy en cuenta las cuestiones del manejo. Eso me ha permitido realizar un pequeño proyecto: armar un convenio de colaboración firmado por los presidentes del sistema de Parques Nacionales de ambos países, lo que me llenó de alegría porque surgió como resultado de este trabajo conjunto diario.

De las muchas actividades que uno realiza, hay algunas más llamativas que otras. Hago un poco de todo por mi formación de guardaparque y, a su vez, por tener el rol de gestor y administrador, lo que me permite llevar adelante muchas cosas diferentes y disfrutar de todas ellas. Una actividad realmente linda para mí tuvo lugar entre los años 2016 y 2017. Teníamos en el Parque una importante problemática de conservación: un puma en el sector de uso público del parque. Poder haber llevado adelante un programa de trabajo durante cierto tiempo hasta poder capturarlo, así como participar en la colocación de un collar de seguimiento satelital, son actividades que reconfortan el trabajo de conservación, principal objetivo que tiene el área protegida.

Es sabido que el Parque Nacional Iguazú es uno de los destinos más buscados de la Argentina, por lo que otra tarea que cumplo con mucho placer es la de recibir y llevar adelante esa interacción entre conservación y turismo. Que este último sea una herramienta de trabajo para la conservación me parece muy bueno, por lo que también me resulta una actividad entretenida y enriquecedora. En este sentido, me ha tocado recibir a muchas personas importantes, desde el Presidente de la Nación, con quien tuve la oportunidad de caminar por las pasarelas y contarle acerca de los cuidados de conservación del Parque, hasta Ban Ki Moon o la princesa de Tailandia, entre otros personajes reconocidos. Es una actividad que tiene sus complejidades pero a la vez es divertida y la disfruto.