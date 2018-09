Incertidumbre económica dificulta la venta de paquetes de turismo receptivo en Misiones

El ministro de Turismo provincial, José María Arrúa, indicó que debido a la volatilidad del tipo de cambio resulta muy difícil poner precio a los servicios de alojamiento, transporte y gastronomía para la próxima temporada de verano. Señaló que el dólar más alto favorece la llegada de turistas extranjeros, pero la inflación conspira contra el turismo interno. Dijo que preocupa la caída del gasto promedio del turista argentino y que en el sector le cayó mal la degradación del ministerio de Turismo de Nación.

Arrúa pasó hoy por la comisión de Presupuesto de la Legislatura donde explicó qué destino tiene previsto para los 142 millones de pesos que administrará el próximo año, poco más de 21 por ciento más que lo presupuestado para 2018. Resumió que los ejes de su gestión serán acompañar sector privado, trabajar con los emprendedores, fortalecer la oferta turística de la provincial y ampliarla y tratar de crecer no solo en cantidad de visitantes sino también en pernoctaciones.

Advirtió que el contexto económico que dejaron las sucesivas devaluaciones y las medidas de ajuste del gasto impuestas por el Gobierno nacional plantea nuevos desafíos, pero también abre nuevas oportunidades. Por un lado el dólar más alto favorece la llegada de visitantes de otros paises “clientes extranjeros que venían con la opción de uno o dos días en Argentina, por la moneda se quedan unos días más, porque les rinde mucho su moneda”, explicó.

Pero por otro lado, la creciente inflación atenta contra el turismo interno y amenaza con limar la competitividad cambiaria, mientras que la excesiva volatilidad dificulta establecer precios con anticipación, algo que resulta imprescindible en un mercado como el turístico en el que todo se vende con mucha anticipación.

“Es un contexto difícil para el turismo interno y fundamentalmente para las agencias que no pueden tener precios definidos para los paquetes que venden. Hay mucha incertidumbre, eso no te deja armar un paquete para la temporada de verano o la de Semana Santa y el turismo se mueve con mucha anticipación. Ahora estamos yendo a Montevideo a promocionar el vuelo que viene de Europa y no tenemos precio para salir a vender paquetes a Misiones”, señaló el funcionario.

Indicó que lo más preocupante en relación al turismo interno es la baja que se registró en el gasto promedio de los visitantes de ese segmento. Dijo que los turistas argentinos que llegan a Misiones gastan lo mismo que gastaban el año pasado, lo que representa una reducción en términos reales ya que la inflación interanual supera los 30 puntos porcentuales.

Destacó en cambio, que sí se nota un incremento en la cantidad de visitantes que recibe la provincia. “Tenemos un incremento del 10 por ciento en el corte que hicimos respecto al año pasado, también notamos que nos consolidamos como destino de vacaciones, en el verano e invierno misiones sostuvo los niveles de pernocte, estamos en 5 noches”, dijo.

Consideró además que si el dólar se ameseta y se logra controlar la inflación, se va a dar una situación favorable para atraer al turismo internacional. “Ya hemos recuperado mucho el mercado brasilero y el paraguayo y seguimos trabajando con mercados con gran potencial como Estados Unidos, España, Inglaterra y Francia”, detalló.

Indicó que dado lo austero del presupuesto destinado a promoción, se basarán acciones en online “que es el mecanismo de menor costo y que impacta más rápido”, afirmó. Dijo que en 2019 van a afianzar el trabajo “fundamentalmente en los mercados más fuertes donde se va a hacer promoción para seguir fidelizando clientes”. Consideró que “Misiones tiene todavía un turismo muy fuerte, que es el que le permite casi no tener estacionalidad, fundamentalmente en destinos como Iguazú, San Ignacio, Posadas y El Soberbio”.

También adelantó que van a “ver los nuevos mercados, las nuevas ofertas turísticas que tenemos en la provincia” y a “seguir concientizando sobre el turismo, que no es una actividad de ocio, de recreación, sino una actividad productiva que genera puestos de trabajo, y Misiones tiene la característica de poder ser un gran parque turístico en todo su territorio”.

Paso atrás

Arrúa fue crítico de la decisión de Nación de quitarle al área de turismo el status de ministerio y darle nivel de secretaría. “No nos fue grata la noticia, no nos cayó bien. Lo conozco a (el secretario de Turismo de Nación) Gustavo Santos, sé de sus ganas de su ímpetu, de su militancia por el turismo. Pasó a ser un secretario, dejó de tener representación ministerial, el Estado le da importancia a una determinada área dependiendo del lugar que le asigna en su estructura administrativa, dejó de ser un ministerio y hoy es una secretaría”, señaló.

Explicó que la mayor preocupación de los distintos organismos públicos y privados de turismo es que el cambio de status afecte los presupuestos que Nación destina a las promociones internacionales. “Esperamos que se puedan seguir cumpliendo, seguir trabajando para que el turismo, más allá del rango, siga siendo una política de estado”, consideró.