Desde el Concejo Deliberante pedirán informe al ejecutivo municipal para interiorizarse como están trabajando los sistemas de multas por cámaras y radares

La comisión de transporte elabora un pedido de informe al ejecutivo municipal de Posadas para establecer cual es la situación e intervención en caso de tenerla, de los juzgados de faltas respecto a las multas establecidas por radares móviles sobre rutas nacionales o las cámaras (Sicam) instaladas en semáforos. También aclararon que los equipos ubicados en la Costanera que indican la velocidad permitida y la que uno transita, aún no generan multas porque no tienen las señalizaciones correspondientes de manera previa.

La consulta surge ya que hace unos días desde la Policía provincial han comunicado que comenzaban a llegar las multas detectadas a través del sistema de radares móviles, y es por lo que hay un gran revuelo ya que no queda claro en algunos aspectos la intervención del Juzgado de Faltas de Posadas en nuevos sistemas, por ejemplos los tótem indicadores de velocidad que están ubicados en la Costanera. También si es que tienen participación en las Sicam (Sistema de Infracciones por Cámara Móvil) instaladas en algunos semáforos de la avenida Quaranta.

Como ese sistema está ligado a un convenio con una empresa de Buenos Aires, las multas que se puedan generar y también las que se detectan con los radares, vienen directamente de esa provincia y en principio, no hay intervención de ninguno de los tres Juzgados de Faltas. Tampoco hay una sede en Misiones por lo que las infracciones deben pagarse a través de una cuenta bancaria del Banco Macro y no hay posibilidades de hacer una descarga ante una duda si se cometió o no la infracción.

En definitiva, los tótem de la Costanera no están habilitados todavía para multas y sirven de modo preventivo para no transitar en una avenida que es de pase a gran velocidad. Si hay señalización en otras partes con el límite de velocidad y eso puede ser detectado y con la correspondiente acta, por un inspector municipal. Respecto a las cámaras en semáforos, todavía no está claro cuáles son sus funciones y como se va a actuar para que se puedan detectar infracciones y que organismo las va a regular.