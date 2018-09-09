Exitoso Torneo de Karate Do “Copa Yerba Mate”

Septiembre 9, 2018  6:23 pm

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Con la participación de más de 200 competidores se realizó el sábado la Segunda  edición del Torneo Regional de Karate Do Copa Yerba Mate, organizado por la Escuela Superior de Karate de Apóstoles fiscalizada por  la Asociación Escuelas Shotokan y la Federación Misionera de Karate Do, con el auspicio de la Municipalidad de Apóstoles y el Ministerio de Deportes.  

El evento tuvo como sede las instalaciones del Polideportivo Expo Yerba de la ciudad de las flores con la presencia de numeroso público llegado desde distintas localidades misioneras y provincias vecinas.

Se desarrollaron 34 categorías promocionales y libres, en las especialidades de Kata (formas) y Kumite (lucha) para niños, cadetes, juveniles y mayores, por equipo e individuales.

Bajo Reglamento AES – JKA, màs de 300 competencias fueron controladas por Instructores y árbitros designados, bajo la dirección del Sensei Antonio Atilio Acosta, 5ª Dan JKA, Presidente de la Comisión Técnica de la Federación Misionera de Karate Do, con los siguientes resultados:

 

KATA FEMENINO NIÑAS HASTA 12  AÑOS – CAT. 10º  Y  9º KYU                                          

1º        ARANDA, MAYTEN     (ARAGON)

2º        FONSECA, MELANI     (ARAGON)

3º        CANTINI, MARTINA    (BUDOKAN)

KATA FEMENINO NIÑAS HASTA 12 AÑOS – CAT. 8º

1°         ARANDA, MAYTEN (ARAGON)

2º        GAUNA, MILAGROS (ACOSTA  DOJO)

3º        GOMEZ, ALICE  (ITAYA )

KATA FEMENINO NIÑAS HASTA 12 AÑOS – CAT. 7º Y 6º KYU

1º        BLANCO, MAITE (ARAGON)

2º        ARANDA, MAYTEN (ARAGON)

3º        YASNIKOVSKI, LUCIAN (BUDOKAN)

KATA FEM NIÑAS HASTA 12  AÑOS  C AT. LIBRE DESDE 5º KYU                                               

1º        MACHUCA, JESICA (ARAGON)

2º        LOPEZ, MIA (ITAYA)

3º        DOUTRELEAU,  MILAGROS (BUSHIDO)

KATA FEMENINO    CADETES      CAT. HASTA 8º KYU                                                      

1º        CUBILLA, JESICA (ARAGON)

2º        DIAZ MARTINEZ, LUCIA MARIBEL (CRUZ DEL SUR )

3º        OCAMPO, AGUSTINA (ACOSTA DOJO)

KATA FEMENINO    CADETES      CAT. HASTA 6º KYU                                                     

1º        CUBILLA, JESICA (ARAGON)

2º        FERREIRA, TAMARA (ARAGON)

3º        GIMENEZ, ORNELLA (ACOSTA DOJO)

KATA FEMENINO   CAT. DESDE 4º KYU LIBRE                                          

1º        CANDIA, VERONICA (ARAGON)

2º        AGUIRRE, AGUSTINA (ITAYA)

3º        MAZO, JIMENA (ARAGON)

KATA FEMENINO    CADETES      CAT. LIBRE                                                                                

1º        BRIZUELA, BRISSA (ACOSTA DOJO)             

2º        DUARTE, MARIANELLA (ACOSTA DOJO)

3º        MENDEZ, ARIANA (ARAGON)

KATA MASCULINO NIÑOS HASTA 12  – CAT 10 Y 9º KYU                                                

1º        REYES, IAN  (ARAGON)

2º        BIALE, MAXIMO (SHOTOKAN)

3º        DIAZ, GERONIMO RUBEN (CRUZ DEL SUR )

KATA MASCULINO    HASTA 8 AÑOS – CAT    8º KYU                                                      

1º        MORENO, FERNANDO  (ITAYA)

2º        SERBLUK ,TOBIAS  (BUDOKAN)

3º        GROSKO, AGUSTIN (SHOTOKAN)

KATA MASCULINO NIÑOS HASTA 12 AÑOS – CAT   8º KYU                                           

1º        ORTT, LUCAS  (ACOSTA DOJO)

3º        MORENO FERNANDO            (ITAYA)

2º        AQUINO, DANIEL (ACOSTA DOJO)

KATA MASCULINO NIÑOS HASTA 12 AÑOS – CAT   7º KYU                                           

1º        SEGOVIA MATTOS, SANTIAGO (BUDOKAN)

2º        DIAZ, LAUTARO (ITAYA)

3º        RODRIGUEZ, ALEXIS (ACOSTA DOJO)

KATA MASCULINO NIÑOS HASTA 12 AÑOS     6º KYU                                                                

1º        MENDEZ, LISANDRO (ARAGON)

2º        CACERES, LAUTARO (BUSHIDO)

3º        SEGOVIA MATTOS, SANTIAGO (BUDOKAN)

KATA MASCULINO NIÑOS HASTA 12 AÑOS     5º KYU                                                    

1º        MACHADO ORTiZ, AGUSTIN (ITAYA)                       

2º        BENITEZ, ANTONIO (SHOTOKAN)

3º        VERON RODRIGUEZ, SANTIAGO (SHOTOKAN)

KATA MASCULINO NIÑOS HASTA 12  AÑOS    LIBRE                                                      

1º        ACOSTA, CIRO  (ACOSTA DOJO)

2º        ANDRICH, FRANCO (ACOSTA DOJO)

3º        CANTINI, VALENTIN (BUDOKAN)

KATA MASCULINO  CAT.   DESDE 14 AÑOS  HASTA 7º KYU                                                       

1º        TALAVERA, LEONARDO AGUSTIN (CRUZ DEL SUR )

2º        CABRA,L RAMIRO (ARAGON)

3º         CACERES HEYMO, FRANCO (CAPRI)

KATA MASCULINO CADETES   LIBRES DESDE 5º KYU                                                      

1º        TORRES, BERNARDO (ZEN)

2º        PERALTA, FAWER (ARAGON)

3º        ARANDA, IVAN (ARAGON)

KATA MASCULINO  MAYORES  LIBRES DESDE 5º KYU                                                                

1º        DELGADO, GONZALO (ACOSTA DOJO)                    

2º        PIÑEYRO, CRISTIAN (ACOSTA DOJO)                                                                      

3º        FONTANA, NAHUM (ARAGON)

KUMITE FEMENINO NIÑAS HASTA 1,40 mts.                                                                              

1º        LOPEZ, MIA (ITAYA)

2º        SEMKE, SOFIA (BUSHIDO)

3º        YASNIKOVSK,I LUCIANA (BUDOKAN)

KUMITE FEMENINO NIÑAS  12 AÑOS HASTA 1,60 mts                                                              

1º        KUBICHIN, VALENTINA (ITAYA)

2º        MACHUCA, JESICA (ARAGON)

3º        GOMEZ, ALISON (ITAYA)

KUMITE FEMENINO CADETES   HASTA 1,70 MTS                                                            

1º        MAZO, JIMENA (ARAGON)

2º        FERREIRA, TAMARA (ARAGON)

3º        CENTURION, ELIANA (CAPRI)

KUMITE FEMENINO JUVENILES   HASTA 18 AÑOS                                                          

1º        MENDEZ, ARIANA (ARAGON)

2º        BRIZUELA, BRISSA (ACOSTA DOJO)

3º        GIMENEZ, ORNELLA (ACOSTA DOJO)

KUMITE MASCULINO NIÑOS HASTA 1,40 mts.                                                                

1º        RODRIGUEZ, ALEXIS  (ACOSTA DOJO)

2º        BENITEZ,  ANTONIO (SHOTOKAN)

3º        SERBLUK, TOBIAS (BUDOKAN)

KUMITE MASCULINO NIÑOS 10 – 11 AÑOS HASTA 1,65 mts.                            

1º        CANTINI, VALENTIN (BUDOKAN)

2º        GRUBER, JUAN IGNACIO (CAPRI)

3º        GOMEZ, TIAGO (BUDOKAN)

KUMITE MASCULINO NIÑOS HASTA 1,65 mts.                                                                

1º        ESCRIBANO, IGNACIO            (CAPRI)

2º        VERON, RODRIGUEZ, SANTIAGO  (SHOTOKAN)

3º        PAULUK, FERNANDO (ITAYA)

KUMITE MASCULINO CADETES 13 AÑOS HASTA 1,75 mts.

1º        PERALTA, FAWER (ARAGON)

2º        PAULUK, FERNANDO (ITAYA)

3º        BAZ, JUNIOR (BUSHIDO)

KUMITE MASCULINO CADETES 15 AÑOS                                                             

1º        ARANDA, IVAN  (ARAGON)

2º        KOSARUK, MIJAIL (ZEN)

3º        TORRES, BERNARDO (ZEN)

KUMITE MASCULINO JUVENILES 16 Y 17 AÑOS                                                                          

1º        ARANDA, IVAN  (ARAGON)

2º        GALARZA, LEANDRO (BUDOKAN)

3º        BLEY, LEONARDO (BUDOKAN)

KUMITE MASCULINO MAYORES DE 18 AÑOS                                                      

1º        DELGADO, GONZALO (ACOSTA DOJO)

2º        PIÑEYRO, CRISTIAN  (ACOSTA DOJO)

3º        REINANTE, EMILIANO            (SHOTOKAN)

 

 

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