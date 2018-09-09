Exitoso Torneo de Karate Do “Copa Yerba Mate”
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Con la participación de más de 200 competidores se realizó el sábado la Segunda edición del Torneo Regional de Karate Do Copa Yerba Mate, organizado por la Escuela Superior de Karate de Apóstoles fiscalizada por la Asociación Escuelas Shotokan y la Federación Misionera de Karate Do, con el auspicio de la Municipalidad de Apóstoles y el Ministerio de Deportes.
El evento tuvo como sede las instalaciones del Polideportivo Expo Yerba de la ciudad de las flores con la presencia de numeroso público llegado desde distintas localidades misioneras y provincias vecinas.
Se desarrollaron 34 categorías promocionales y libres, en las especialidades de Kata (formas) y Kumite (lucha) para niños, cadetes, juveniles y mayores, por equipo e individuales.
Bajo Reglamento AES – JKA, màs de 300 competencias fueron controladas por Instructores y árbitros designados, bajo la dirección del Sensei Antonio Atilio Acosta, 5ª Dan JKA, Presidente de la Comisión Técnica de la Federación Misionera de Karate Do, con los siguientes resultados:
KATA FEMENINO NIÑAS HASTA 12 AÑOS – CAT. 10º Y 9º KYU
1º ARANDA, MAYTEN (ARAGON)
2º FONSECA, MELANI (ARAGON)
3º CANTINI, MARTINA (BUDOKAN)
KATA FEMENINO NIÑAS HASTA 12 AÑOS – CAT. 8º
1° ARANDA, MAYTEN (ARAGON)
2º GAUNA, MILAGROS (ACOSTA DOJO)
3º GOMEZ, ALICE (ITAYA )
KATA FEMENINO NIÑAS HASTA 12 AÑOS – CAT. 7º Y 6º KYU
1º BLANCO, MAITE (ARAGON)
2º ARANDA, MAYTEN (ARAGON)
3º YASNIKOVSKI, LUCIAN (BUDOKAN)
KATA FEM NIÑAS HASTA 12 AÑOS C AT. LIBRE DESDE 5º KYU
1º MACHUCA, JESICA (ARAGON)
2º LOPEZ, MIA (ITAYA)
3º DOUTRELEAU, MILAGROS (BUSHIDO)
KATA FEMENINO CADETES CAT. HASTA 8º KYU
1º CUBILLA, JESICA (ARAGON)
2º DIAZ MARTINEZ, LUCIA MARIBEL (CRUZ DEL SUR )
3º OCAMPO, AGUSTINA (ACOSTA DOJO)
KATA FEMENINO CADETES CAT. HASTA 6º KYU
1º CUBILLA, JESICA (ARAGON)
2º FERREIRA, TAMARA (ARAGON)
3º GIMENEZ, ORNELLA (ACOSTA DOJO)
KATA FEMENINO CAT. DESDE 4º KYU LIBRE
1º CANDIA, VERONICA (ARAGON)
2º AGUIRRE, AGUSTINA (ITAYA)
3º MAZO, JIMENA (ARAGON)
KATA FEMENINO CADETES CAT. LIBRE
1º BRIZUELA, BRISSA (ACOSTA DOJO)
2º DUARTE, MARIANELLA (ACOSTA DOJO)
3º MENDEZ, ARIANA (ARAGON)
KATA MASCULINO NIÑOS HASTA 12 – CAT 10 Y 9º KYU
1º REYES, IAN (ARAGON)
2º BIALE, MAXIMO (SHOTOKAN)
3º DIAZ, GERONIMO RUBEN (CRUZ DEL SUR )
KATA MASCULINO HASTA 8 AÑOS – CAT 8º KYU
1º MORENO, FERNANDO (ITAYA)
2º SERBLUK ,TOBIAS (BUDOKAN)
3º GROSKO, AGUSTIN (SHOTOKAN)
KATA MASCULINO NIÑOS HASTA 12 AÑOS – CAT 8º KYU
1º ORTT, LUCAS (ACOSTA DOJO)
3º MORENO FERNANDO (ITAYA)
2º AQUINO, DANIEL (ACOSTA DOJO)
KATA MASCULINO NIÑOS HASTA 12 AÑOS – CAT 7º KYU
1º SEGOVIA MATTOS, SANTIAGO (BUDOKAN)
2º DIAZ, LAUTARO (ITAYA)
3º RODRIGUEZ, ALEXIS (ACOSTA DOJO)
KATA MASCULINO NIÑOS HASTA 12 AÑOS 6º KYU
1º MENDEZ, LISANDRO (ARAGON)
2º CACERES, LAUTARO (BUSHIDO)
3º SEGOVIA MATTOS, SANTIAGO (BUDOKAN)
KATA MASCULINO NIÑOS HASTA 12 AÑOS 5º KYU
1º MACHADO ORTiZ, AGUSTIN (ITAYA)
2º BENITEZ, ANTONIO (SHOTOKAN)
3º VERON RODRIGUEZ, SANTIAGO (SHOTOKAN)
KATA MASCULINO NIÑOS HASTA 12 AÑOS LIBRE
1º ACOSTA, CIRO (ACOSTA DOJO)
2º ANDRICH, FRANCO (ACOSTA DOJO)
3º CANTINI, VALENTIN (BUDOKAN)
KATA MASCULINO CAT. DESDE 14 AÑOS HASTA 7º KYU
1º TALAVERA, LEONARDO AGUSTIN (CRUZ DEL SUR )
2º CABRA,L RAMIRO (ARAGON)
3º CACERES HEYMO, FRANCO (CAPRI)
KATA MASCULINO CADETES LIBRES DESDE 5º KYU
1º TORRES, BERNARDO (ZEN)
2º PERALTA, FAWER (ARAGON)
3º ARANDA, IVAN (ARAGON)
KATA MASCULINO MAYORES LIBRES DESDE 5º KYU
1º DELGADO, GONZALO (ACOSTA DOJO)
2º PIÑEYRO, CRISTIAN (ACOSTA DOJO)
3º FONTANA, NAHUM (ARAGON)
KUMITE FEMENINO NIÑAS HASTA 1,40 mts.
1º LOPEZ, MIA (ITAYA)
2º SEMKE, SOFIA (BUSHIDO)
3º YASNIKOVSK,I LUCIANA (BUDOKAN)
KUMITE FEMENINO NIÑAS 12 AÑOS HASTA 1,60 mts
1º KUBICHIN, VALENTINA (ITAYA)
2º MACHUCA, JESICA (ARAGON)
3º GOMEZ, ALISON (ITAYA)
KUMITE FEMENINO CADETES HASTA 1,70 MTS
1º MAZO, JIMENA (ARAGON)
2º FERREIRA, TAMARA (ARAGON)
3º CENTURION, ELIANA (CAPRI)
KUMITE FEMENINO JUVENILES HASTA 18 AÑOS
1º MENDEZ, ARIANA (ARAGON)
2º BRIZUELA, BRISSA (ACOSTA DOJO)
3º GIMENEZ, ORNELLA (ACOSTA DOJO)
KUMITE MASCULINO NIÑOS HASTA 1,40 mts.
1º RODRIGUEZ, ALEXIS (ACOSTA DOJO)
2º BENITEZ, ANTONIO (SHOTOKAN)
3º SERBLUK, TOBIAS (BUDOKAN)
KUMITE MASCULINO NIÑOS 10 – 11 AÑOS HASTA 1,65 mts.
1º CANTINI, VALENTIN (BUDOKAN)
2º GRUBER, JUAN IGNACIO (CAPRI)
3º GOMEZ, TIAGO (BUDOKAN)
KUMITE MASCULINO NIÑOS HASTA 1,65 mts.
1º ESCRIBANO, IGNACIO (CAPRI)
2º VERON, RODRIGUEZ, SANTIAGO (SHOTOKAN)
3º PAULUK, FERNANDO (ITAYA)
KUMITE MASCULINO CADETES 13 AÑOS HASTA 1,75 mts.
1º PERALTA, FAWER (ARAGON)
2º PAULUK, FERNANDO (ITAYA)
3º BAZ, JUNIOR (BUSHIDO)
KUMITE MASCULINO CADETES 15 AÑOS
1º ARANDA, IVAN (ARAGON)
2º KOSARUK, MIJAIL (ZEN)
3º TORRES, BERNARDO (ZEN)
KUMITE MASCULINO JUVENILES 16 Y 17 AÑOS
1º ARANDA, IVAN (ARAGON)
2º GALARZA, LEANDRO (BUDOKAN)
3º BLEY, LEONARDO (BUDOKAN)
KUMITE MASCULINO MAYORES DE 18 AÑOS
1º DELGADO, GONZALO (ACOSTA DOJO)
2º PIÑEYRO, CRISTIAN (ACOSTA DOJO)
3º REINANTE, EMILIANO (SHOTOKAN)