“Necesitamos un sistema financiero orientado al sector productivo”, reclamó el presidente de CONINAGRO

El titular de la entidad que nuclea a las cooperativas del país, Carlos Iannizzotto, planteó un “apoyo crítico” a la gestión presidencial. Se mostró partidario de un “gran acuerdo nacional, social y político” y mostró su malestar por la suba en las retenciones a las exportaciones. Todos estos temas serán analizados en el Congreso Internacional de Cooperativismo Agroindustrial que se desarrollará este martes en Buenos Aires.

Carlos Iannizzotto, en Radio Libertad.

Un sistema financiero que apuntale el desarrollo productivo del país, menor carga tributaria, una ley que contemple a las economías regionales y un gran acuerdo político – social son, según el análisis del presidente de CONINAGRO, Carlos Iannizzotto, las columnas necesarias para levantar y sostener el crecimiento económico del país.

“Todas estas cuestiones las vamos a abordar en el Primer Congreso Internacional de Cooperativismo Agroindustrial, donde vamos a compartir y a conocer la experiencia de productores de otros países que pudieron resolver problemas similares a los que tenemos”, comentó, con relación al encuentro se desarrollará el próximo martes 11, en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

La Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada, más conocida por sus siglas CONINAGRO, reúne al sector cooperativo de todo el país. En su mesa de conducción se encuentran, por ejemplo, representantes de la actividad yerbatera de Misiones y Corrientes. Para la entidad, la necesidad de una reorientación de las política económica es clave; sobre todo si se pretende alcanzar el tan ansiado déficit cero.

Iannizotto prefiere ubicarse en un punto intermedio entre las posturas formuladas por otras entidades del campo, como el caso de Confederaciones Rurales Argentinas que habla de una “traición” de la administración Macri o el tono más “dialoguista” del sector de la Federación Agraria Argentina que responde a Alfredo de Angeli. “Acá hay que apoyar, no hablar de traiciones, pero si aclaramos que desde CONINAGRO estamos disconformes con medidas económicas como las retenciones, que es como volver al pasado”, afirmó, para luego plantear que “el sistema financiero no debe ser un fin en sí mismo, sino estar al servicio de la producción”. Para Iannizzotto es “fundamental” que desde los ámbitos de decisión se promueva “un consenso nacional para sacar al país detrás de proyectos productivos”.

En un contexto recesivo como el actual, desde CONINAGRO estiman que es prácticamente nulo el aporte que pueden hacer las economías regionales. “En este esquema las economías regionales no podemos aportar nada, porque el 80% de nuestra producción va al mercado interno y solo el 20% son exportaciones”, explicó este dirigente mendocino, vinculado a la actividad vitivinícola.

Si bien calificó como “positivo” un tipo de cambio alto, con un dólar rondando los 40 pesos, consideró que existen otros items que complican el despegue productivo. “¿Cuánto le cuesta a un productor misionero llegar al puerto?”, planteó. “Fue un paso importante salir de un dólar atrasado – añadió – pero la macroeconomía no soluciona el problema del productor. Hay que buscar otras medidas y no seguir echando mano al bolsillo del productor con más impuestos. Hay que exportar más y traer divisas. El Estado debe hacer su trabajo, no pensar en elecciones; debe buscar el bien común”.

Tras los anuncios del ministro Nicolás Dujovne que giraron en torno a buscar el déficit cero para el próximo año comenzaron a generarse varios interrogantes, particularmente respecto a cuál será el destino de los empleados que eyectará el Estado. ¿Está el sector privado, el campo, preparado para generar empleo?. “Así como estamos no se puede generar empleo”, señaló sin rodeos Iannizzotto. “Por eso – reiteró – reclamamos que se debe dar otra orientación a la economía para dar trabajo y empleo. En ese aspecto es clave reorientar el sistema financiero para generar capital de trabajo, producir, agregar valor y exportar más. A su vez, hay un costo laboral muy alto, con un 50% de informalidad. Entonces; ¿cual es la forma?: la forma es sellar un acuerdo social y político por sectores, y así ir avanzando”, finalizó.