Tragedia en la ruta 213, el juicio: escalofriante relato del testigo clave

El taxista Hugo Báez, testigo clave en el juicio oral y público contra Gonzalo Slámovits (34), acusado de haber atropellado y matado a las amigas Gladis González (27) y de Yanina Galarza (20), el 7 de febrero de 2015, detalló ante la jueza Marcela Leiva cómo fue el momento exacto de la tragedia.

“Era un sábado por la mañana. Yo llevé a una pareja de la costanera hacia San Isidro. Cuando iba por la avenida Alicia Moreu de Justo, dos chicas me levantan la mano. Les hago una seña de que ‘a la vuelta’. Ya iba a terminar la jornada y pensé en irme a mi casa, pero opté por volver a llevar a esas chicas. Cuando regreso, giro a la altura del club Centro de Cazadores, después de que me diera el semáforo en rojo”, indicó.

Dijo que se colocó cerca de la vereda, cerca de las jóvenes. Y que una de las mujeres le preguntó por el precio del viaje. Cuando acordaron la tarifa y las pasajeras estaban por subir, sobrevino el horror.

“Escucho una explosión cuando subían. Esa explosión me dejó atontado. Eso sí, dejé de ver a las dos chicas. Bajo del auto y veo que la puerta por donde iban a subir no estaba”, recordó.

Añadió que “a lo lejos veo como polvo levantado. Y cuando se disipa, noto una bultos. Eran las chicas. Me acerqué y me di cuenta que no podía hacer nada por ellas. Una estaba partida al medio. Y la otra daba la impresión de que la habían atacado con un hacha, toda rota”.

“No podía creer, porque hacía unos segundos estaba hablando con ellas”, admitió.

Báez aseguró que “tardé en darme cuenta de que había sido un auto que pasó por la vereda el que había atropellado a las chicas”.

Compungido, el taxista reflexionó que “si yo ese día terminado el viaje a San Isidro me iba a casa, ellas hoy estarían vivas”.