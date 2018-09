Selección Argentina: Sergio Romero cuestionó la decisión de no usar la camiseta 10 por la ausencia de Messi

Recién la va a utilizar la Pulga cuando vuelva. “Se ha usado siempre, no entiendo por qué ahora no”, dijo el misionero.

Sin Lionel Messi en la Selección argentina, la camiseta número diez quedó libre. Ningún jugador de los convocados para la gira por los Estados Unidos va a utilizar el número que, hasta que se retire, le pertenece al futbolista del Barcelona. Fue una decisión compartida entre los directivos de la AFA y Lionel Scaloni, el entrenador interino.

Fue, está claro, un pacto de respeto para Messi, como si fuera una señal directa de que al rosarino lo esperan siempre. Pero Sergio Romero, uno de los arqueros convocados para el conjunto nacional, cuestionó la decisión. Chiquito, uno de los históricos -que se perdió el último Mundial por lesión-, jugó una carta fuerte.

“La diez se ha usado siempre, no entiendo por qué ahora no. No pregunté, no estuve indagando y ni siquiera tenía idea de que no se iba a usar. En todos los amistosos anteriores (en los que Leo no estuvo) esa camiseta se usó siempre”, dijo Chiquito en una entrevista con TyC Sports.

“Si Leo vuelve, es normal que sea el dueño de la diez y de la cinta de capitán, de eso no hay dudas, pero mientras tanto la puede usar cualquiera de los muchachos”, cerró.

La Selección jugará este viernes por la noche ante Guatemala y el martes, contra Colombia.