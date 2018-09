Organizan una jornada poética con escritoras de varias partes del mundo

Por iniciativa de escritoras de Misiones y Formosa, poetas provenientes de China, República Dominicana, Puerto Rico, Chile, Malasia, Argentina y Paraguay, entre otros países, participarán de una jornada poética el próximo 16 de septiembre en Jardín América y recorrerán la Provincia del 14 al 22 de setiembre.

Convocadas por las destacadas escritoras Blanca Salcedo de Formosa y Jenny Wasiuk de Misiones, un grupo de poetas internacionales se darán cita en nuestra provincia para lo que dieron en llamar Retiro “Conjuros Poéticos”.

Los objetivos basales son:

Establecer un punto de convergencia donde poder realizar una introspección desde la poesía, razón por la cual se ha denominado al evento “Retiro”.

Revalidar la magia ancestral de la TIERRA SIN MAL, su mística y profunda vinculación con la naturaleza en un marco poético.

Crear un foco cultural de Misiones al mundo de la palabra, con proyección a la comunidad

Compartir con localidades del interior esa magia, llegando a establecimientos educativos

Visitar lugares que no son comunes en las propuestas turísticas convencionales y darles relevancia en los grupos de escritores internacionales

Conocer e integrarse a los escritores locales, con la intención de proyectar en el futuro actividades conjuntas

En ese marco y con una apretada agenda que va del 14 al 22 de septiembre, las poetas recorrerán las localidades de Posadas, Jardín América, Aristóbulo del Valle, San Ignacio, Capioví y Puerto Iguazú, visitando escuelas, conociendo los atractivos turísticos y la rica historia local entre otras actividades, convirtiendo a este retiro en un viaje inolvidable.

Las participantes son: Chiqui Vicioso, de Santo Domingo, República Dominicana; Iris Maldonado, de Puerto Rico; Lian Zi Chi, de Chilianzi, China; Magdalena Fuentes Zurita, de Los Ángeles, Chile; Mawar Marzuki, de Malasia; Chiquita Barreto, de Asunción, Paraguay; María Marta Donet, de Carcarañá (Santa Fe), Argentina; Anny Guerrini, de Bahía Blanca, Argentina y Beatriz Carmen Schaefer Peña, de Buenos Aires, Argentina.

Este retiro cuenta con el apoyo local de la SADEM y la colaboración de los escritores Laura Kachorroski, delegada de SADEM en Jardín América; Aída Giménez, delegada de SADEM en San Ignacio; Walter Núñez, delegado de SADEM en Puerto Iguazú; el escritor Hugo Skupieñ y la docente Lidia Ávila de Puerto Iguazú; los cantautores Karoso Zuetta y Nerina Bader, entre otros.

Cabe destacar la valiosa colaboración de la Subsecretaría de Cultura de la provincia; el Instituto Provincial de Lotería y Casinos SE; las Municipalidades de Jardín América, Capioví, San Ignacio y Puerto Iguazú; la gestión de la Dra. Karen Fieger; en trámite el Beneplácito de la Honorable Cámara de Representantes, gestión iniciada por la Directora General de Patrimonio Cultural y Museos, Mgter. Zulma Pittau.

Domingo 16 de septiembre: Como actividad destacada, en esta fecha se invita a los escritores misioneros a compartir una jornada poética con estas distinguidas escritoras en las instalaciones del Paraíso Lodge, sobre la Ruta Nacional 12 a la vera el puente del arroyo Tabay -Jardín América- jornada que irá de 9 a 19 hs. donde habrán mesas de lectura abiertas entre los presentes.

Esta jornada no tiene costo adicional, solamente deberán abonar el Almuerzo de Camaradería que se realizará en el restaurante del predio. A los interesados en participar de esta jornada poética, se ruega confirmar asistencia con la Sra. Laura Kachorroski, cel. 3743-450901.

También se contaría con la actuación musical de Karoso Zuetta y Nerina Bader, del Parque del Conocimiento.

Participantes del Retiro CONJUROS POÉTICOS:

Chiqui Vicioso: De Santo Domingo, República Dominicana.

P oeta, escritora, autora de obras de teatro, ensayista.

Ex Consultora Nacional del programa de la ONU para el desarrollo de la mujer de UNICEF. Actual Embajadora de Asuntos de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Envejecientes de la Secretaría de Relaciones Exteriores de R.D.

Licenciada en Sociología e Historia de América Latina por el Brooklyn College de Nueva York, Maestría en Educación por la Universidad de Columbia y Postgrado en Administración Cultural por la Fundación Getulio Vargas (Brasil).

Publicaciones: “Viaje desde el agua” 1981; “Un extraño ulular traía el viento” 1985; “Volver a vivir: imágenes de Nicaragua” 1986; “Julia de Burgos” 1987; “Algo que decir: ensayos sobre literatura femenina” 1981-1991; “Internamiento” 1992; “Salomé Ureña de Henríquez” (1850-1897); “A cien años de magisterio” 1997. Es autora de las obras de teatro: “Wish-ky Sour”, Premio Nacional de Teatro 1996; “Salomé U: cartas a una ausencia”; “Desvelos” (diálogo entre Emily Dickinson y Salomé Ureña); “Perrerías” y “NUYOR/islas”.

Chiqui Vicioso ha logrado un impacto significativo en la literatura y cultura dominicana en las últimas tres décadas. Organizó el primer Círculo de Mujeres Poetas ahora llamado Círculo de Mujeres Creadoras, abarcando cada vez más mujeres. Durante muchos años vivió en los Estados Unidos y en sus primeros escritos se percibe la huella de su formación en Norteamérica, sobre todo en el empleo muy personal de la lengua castellana. Desde su regreso a Santo Domingo, a principios de los ochenta, ha sido incansable en su búsqueda de sus raíces y de una voz poética personal que la distinga entre el conjunto de mujeres de su generación. Su primer libro, Viaje desde el agua, publicado en 1981, la estableció como una voz para ser escuchada en la República Dominicana. “Sherezade, la de los mil cuentos y las mil formas”, ha sido otorgada una nueva vida en el esplendor y la desesperación de las islas, vividos y cantados por una mulata Sherezade del Trópico, levantándose del borde del mar y de la memoria, para celebrar nuestra hibridación cruda y nuestro antiguo y siempre presente legado.

Premios y distinciones: Ha sido reconocida con el galardón “Anacaona de Oro en Literatura” y la “Medalla de Oro al Mérito a la Mujer” en 1992.

Iris Maldonado: De Puerto Rico.

Poeta y narradora.

Completó un bachillerato en Contabilidad de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Obtuvo el grado de Juris Doctor en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

Publicaciones: Textos suyos han sido publicados en revistas literarias locales e internacionales. Ha sido poeta invitada en festivales de poesía en Panamá, Colombia, El Salvador, Cuba, Costa Rica y Puerto Rico. Sus poemas han sido publicados en antologías de poesía y revistas literarias nacionales e internacionales. Su primer libro “Burlesca” fue publicado en Puerto Rico por Ediciones Aguadulce, en Costa Rica como parte del XIII Festival Internacional de Poesía de Costa Rica y en El Salvador por la editorial La Chifurnia. Es miembro del Comité Organizador del Festival Internacional de Poesía de Puerto Rico.

Anny Guerrini: De Bahía Blanca, Argentina.

P rofesora de francés, periodista, poeta, escritora, novelista, acrtiz, docente, artesana, narradora. Multifacética artista argentina con una vasta trayectoria.

Ha dirigido varias revistas literarias de amplia difusión por distintos países. Disertante y/o Coordinadora de distintos eventos, seminarios o cursos relacionados con la literatura, el arte o el teatro. Participante activa en Congresos literarios, Encuentros de escritores y Ferias de libros, tanto en el país como en el extranjero. Coordinadora de talleres literarios, como así también de homenajes a destacados escritores contemporáneos. Presentadora de libros de escritores y de muestras pictóricas. Secretaria General de SADE filial Bahía Blanca (1995). Jurado en varios concursos literarios provinciales y nacionales. Delegada Internacional de APPERJ (Asoc. Profesional de Poetas del Estado de Rio de Janeiro).

Publicaciones: “Buscando mi huella” poesía (1991); “El canto de las violetas” prosa poética (1993); “De vientos y de olvidos” poemas (1994); “Azul Abril” poesía (1998); “Doncella de Venus” novela, premiada con la Faja de Honor SADE Nacional (2000); “Encrucijada de la Media Luna” novela (2004); “Los gritos de la desmemoria” poesía (2006); “Maduración de la Palabra” poesía (2009); “Del otro lado de la vida” poesía y “El desorden” cuentos (2011). Tiene varios libros inéditos de ensayo, poesías, novela, cuentos, teatro, etc. Su obra ha sido publicada en distintos medios digitales y en papel.

Premios y distinciones: 1º premio cuento Certamen Literario SADE, Bahía Blanca 1988; 1º premio cuento Certamen Literario SADE, Bahía Blanca 1989; 1º premio cuento Certamen Literario Día del Inmigrante Berisso (Arg) 1994; 1º premio poesía, Certamen Literario SADE, La Plata. 1997; Faja de Honor en novela “Doncella de Venus” SADE NACIONAL 2000.

Beatriz Carmen Schaefer Peña: De Buenos Aires, Capital, Argentina.

P oeta, escritora, activa gestora cultural.

Actualmente dirige y coordina el Ciclo: “El Balcón de los Poetas”, en la Casa Histórica de la SADE y es Miembro de la Comisión de Cultura de la “Fundación El Libro” (Feria Internacional del Libro-Bs.As.) e integra la Comisión Directiva de la Fundación Argentina para la Poesía. Ha participado en numerosos Encuentros Literarios del país y exterior (Chile, Perú, México, Cuba, Puerto Rico, Uruguay, etc).

Publicaciones: Tiene en su haber nueve libros de Poesía, el más reciente “Dónde estás Walt Disney“, en 2017. En narrativa: “El cielo prometido y otros cuentos“, (1998) Ensayo: “revelación de lo arcano en la obra de Luisa Mercedes Levinson“ (inédito). Su obra ha sido publicada en numerosas Antologías del país y el exterior. Parte de su poesía está traducida al italiano, catalán, portugués y alemán.

Premios y distinciones: 1° Premio “Círculo del Zelofonte”, 1998; “Faja de Honor en Poesía” (SADE, 1998); “Premio Puma de Plata” (FAP, 2008); Distinción “Juan Bosh”, Embajada Rca. Dominicana en Uruguay (2009); “Gran Premio de Honor”, Fundación Argentina para la Poesía-2017.

Magdalena Fuentes Zurita: De Los Ángeles, Chile.

P oeta, escritora, ensayista, docente, investigadora de la Cultura Popular.

Magister en Estudios Culturales: Escuela Latinoamericana de Post Grados (Elap) Universidad Arcis. Diplomada en Literatura: Universidad Alberto Hurtado. Estudios de Literatura Latinoamericana y Europea: Universidad Arcis. Ideas Políticas Contemporáneas: Universidad de Chile. Derecho Internacional Humanitario: Universidad de Chile. Secretaria General de la Sociedad de Escritores de Chile 2006–2007. Becada por el Consejo del Libro y la Lectura 2000 y 2003.

Jurado de numerosos concursos literarios, Asesora literaria, Monitora de Talleres de creación poética. Ha participado en numerosos Encuentros y Congresos Internacionales de Escritores.

Publicaciones: “Adoles-cente Amor” 2008; “Es Necesario Continuar el Asombro” 2006; “Canto de Amor de Eurídice” 2005; “Antología de la Adivinanza” 2004; “Versos de Espantapájara” 1997, segunda edición 1998; “La Armonía del Tren y Esa Inefable Música” 1996; segunda edición 2001; “Antiguos Códigos” 1991; “Memorial de las Puertas” 1990; Compiladora de “Los Poetas y el General” Edición Bilingüe 2002. Su Trabajo literario aparece publicado en diferentes revistas y antologías de Chile, Argentina, México, Puerto Rico, Colombia, Francia, España, Suecia, Canadá, USA. Parte de su poesía traducida al inglés y francés.

Mawar Marzuki: De Malasia.

Poeta, escritora, letrista de canciones y traductora de inglés.

Actualmente trabaja como profesora de Lengua Inglesa en el Instituto de Capacitación de Maestros en Penang, Malasia. Maestra en estudios de Lengua y Literatura Inglesa.

Participa activamente en Malasia Literature Circles al ser vicepresidenta de Penang Literature Circle y Penang Malay Heritage Asociación, además de ser una de las editoras del Teesta International Journal of Poetry.

Publicaciones: Es una de las escritoras bilingües destacadas en su país, ha escrito tanto en Lengua Inglesa como en Lengua Malaya y su trabajo fue traducido y publicado internacionalmente como Connexiune-Literare (Rumania), Prisma Poético de Amravathi, (India); O Kadar Yesidin O Kadar Mavi (Turquía); Poesía de verano (EE. UU.). Sus propias antologías de poesía Ajarkan Kami Berpuisi (2011) y Sebatang Kapur Sebiji Wisel (2016) están escritas en inglés y en malayo. También es editora de algunas antologías como Batu Uban Dulu Kini Masadepan (2017) y Puisi Pulara 7 y 8 (2017, 2018).

Se puede acceder a su trabajo a través de su columna en Wfol (World Future Online Magazine) http://www.worldfuturetv.com/live/poetic-journey/. Como traductora a tiempo parcial en Malaysia Translation and Book Institute, actualmente está traduciendo un libro de Kamanda Sywor, una destacada escritora congoleña. Fue invitada y viajó por todo el mundo con su poesía, como: Bristita, Rumania World Poet Gala (2017), World Poet Congress Mongolia (2017), World Poetry Day, Estambul (2018) y otra cumbre de poesía en el sudeste asiático como Indonesia, Brunei y Tailandia.

Premios y distinciones: El Gobierno del Estado de Penang, Malasia, le confirió recientemente una Medalla Honoraria por su trabajo sobre literatura y cultura.

Lian Zi Chi: De Chilianzi, China.

P oeta, ensayista, novelista.

Se graduó de la Facultad de Educación de Docentes de Wenzhou en 1980 y comenzó a publicar obras literarias. Estudió la cultura china, la historia, el folclore y la literatura moderna en la Universidad de Xiamen.

Publicaciones: Entre las obras que ha publicado podemos mencionar libros de la colección de poemas, “The Heart Boat”, la colección de ensayos novela “Under the Windmill”, la colección de poemas “The Rose of the Crawl”, y el ensayo “Flower” y “Flower Collection”.

Premios y distinciones: Sus poemas fueron seleccionados en colegios y universidades chinas y ganaron numerosos premios literarios.

María Marta Donnet: De Carcarañá (Santa Fe), República Argentina.

E scribe Poesía, Microficciones, Cuentos y Novela.

Ha participado en diversos Festivales Internacionales y traducida al inglés, italiano y árabe.

Publicaciones: “Colección de máscaras” (2003); “Altramuces” (2013); “Orgía de ángeles” (2013); “Abejas sobre la tumba” (2015); “Tiempo de ciruelas” (2015); “La longitud de mi infierno” (2018); “De lengua tibia” Microficciones (2017).

Antologías: Delta Argentino (2015) Ed. Imaginante – Rapsodia Adaggio (2015) Ed. El Mono Armado – Cuentos de río (2015) Municipalidad de Tigre – Alas de la imaginación (2015) Ed. Lemú Montún – Mujeres al sur (2016) Ed. De la Grieta – Botella al mar (2016) Ed. Botella al mar – 21° Encuentro Internacional de Poetas Zamora (México 2017) Ed. Cultura, Arte y Tradición – Poetas Latinoamericanos por la Paz (México 2017) Ed. La cuadrilla de la langosta – Voces del vino (Miami 2017) Ed. Books&Smith – Faros de Esperanza Antología Internacional Homenaje a las Mujeres (2017) – Diversas Antologías en España tanto Poesía como Microficción.

Premios y distinciones: 1° premio Poesía – Fundación Argentina para la Poesía (2015); 1° premio Poesía – Biblioteca Sarmiento Municipalidad de Tigre (2015); 1° premio Poesía – Municipalidad de Pilar (2003); 1° premio Cuento – Municipalidad de Lobos (2014); 2° premio Microficción – APOA (2013); 2° premio Poesía – Abrazo de Voces (2015); 2° premio Poesía – Municipalidad de Lobos (2014); 3° premio Poesía – Fundación Argentina para la Poesía (2014); 3° premio Poesía – Honorarte (2000); Premio “Pluma de Plata” – Fundación Argentina para la Poesía (2014); Primera mención Poesía – Hacia Ítaca/Mar del Plata (2018).

Chiquita Barreto: De Asunción, Paraguay.

P oeta, escritora, videasta.

Licenciada en Pedagogía, Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Curso de pos-grado en Antropología social, Universidad Nacional de Asunción. Actualización en Psicopatología y Género, Universidad Nacional de Asunción.

Publicaciones: “JUDIT VENCIDA” – Discurso Literario Vol. IV – N° 1 -198, E.E.U.U; “CON PENA Y SIN GLORIA” 1989; “SE MURIÓ DE RECORDAR” Buenos Aires, 1991; “LA MUDANZA” y “LA NIÑA MUDA” – Narrativa Paraguaya, 1992; “CON EL ALMA EN LA PIEL” 1994; “DELIRIOS Y CERTEZAS” 1995; “SETIEMBRE PARA MANOLO” 1997; “REUBICADOS” y “LA FOTOGRAFIA” – Tiempo de Contar, Asunción 2000; “LA BAMBINA MUTA” – Il Paraguay, Roma 2001; “ESE EXTRAÑO QUE ME HABITA” 2002; “HISTORIAS PEQUEÑAS” 2004; “JAZMINES Y CENIZAS” 2005; “UNA SIESTA ASOMBROSA” 2006; “DE ESTRELLA Y BARRO SOMOS” 2007; “MUJERES DE CERA” 2009; “LA VOZ NEGADA” 2011; “AL AMPARO DEL TIEMPO” 2012; “LOS NOMBRES QUE HABITO” 2015; “AROMAS: El camino del dolor y de la felicidad” (libro colectivo, traducido al ucraniano, 2018); “DONDE VAN LOS GATOS CUANDO LLUEVE” 2017; “TIEMPO Y DESTIEMPO” 2017; “O VIOLAO: Travessias” – (libro colectivo) 2017.

Otras publicaciones: “ÚNICA DECISIÓN” – Última Hora, Supl. Femenino, abril 1992; “MEDIANOCHE” – Última Hora, Supl. Femenino, abril 1992; “LA NIÑA DEL VIOLÍN” – Última Hora, Supl. Femenino, mayo 1992; “RE-CUERDOS QUERIDOS” – Revista Exégesis, Puerto Rico; “PENÉLOPE SALE DE ITACA” – Antología de cuentistas paraguayas Junio de 2005; Estado de Paraná Brasil;

Documentales: “Los Paì Tavyterá un Tekoha que sobrevive” Documental sobre el pueblo Paì Tavyterá. 2007; “La cena” Cortometraje sobre la mujer en el Bicentenario de la independencia, 2011.

Premios y distinciones: Mención de Honor del Premio Municipal 2010 con “MUJERES DE CERA”; “LA VOZ NEGADA” fue una obra seleccionada entre las diez finalistas para el Premio Planeta de Novela 2003; Segundo Premio Municipal de Literatua 2014 con “AL AMPARO DEL TIEMPO”; Premio Roque Gaona 2015 y Mención de Honor del Premio Nacional de Literatura 2015 con “LOS NOMBRES QUE HABITO”.

Blanca Salcedo: De Formosa, Argentina.

P oeta, escritora, videasta, cultiva principalmente el cuento, aunque ha sido reconocida por su poesía, una larga trayectoria literaria le acompaña a los más de 15 libros publicados y a la fecha ha sido incluida en decenas de antologías.

Como videasta fue galardonada con un premio del Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales, su video “Secuencia de sol y barro” fue presentado en el Festival Internacional del Cine del Mar de Plata; su documental “La muerte y el juego” fue presentado en el Festival de Video Independiente de UNCIPAR en Villa Gessel y en diversas universidades de Argentina. Ha creado, coordinado y dirigido cafés literarios en Formosa (Argentina), Montevideo (Uruguay), Santiago del Estero (Argentina), Asunción (Paraguay), en televisión condujo conjuntamente con el periodista Carlos Videla, el ciclo Cine de Oro.

Participó en encuentros de escritores y poetas en Argentina, México, Ecuador, Perú, Panamá, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Brasil, Paraguay, Taiwan (China) y Praga (Checoslovaquia). Realizó recitales poéticos en Argentina, México (invitada por el Estado de México, Casa-fuerte Coyoacán, Movimiento Poético de Zamora Michoacán y Mujeres en el País de las Nubes Oaxaca), Ecuador (invitada por la Universidad Eloy Alfaro), Perú (invitada por la Casa del Poeta Peruano), Uruguay, Brasil y Paraguay (invitada por Don Augusto Roa Bastos y diversas instituciones oficiales y privadas), Cuba (invitada por el Movimiento Poetas por la Paz en el marco de la Feria del Libro), República Dominicana (invitada por el Ministerio de Cultura en el marco de la Feria del Libro).

En su labor literaria produce eventos teatrales y culturales con el escritor, actor y director Rodrigo Hernán Rojas con quien dirige el Grupo Coembá, cabe señalar que fue seleccionada por el Diario Clarín como referente de las letras en la provincia de Formosa para reflejar el ser formoseño. Desde 1990 su obra ha sido premiada en varias oportunidades.

Jenny Wasiuk: De Posadas, Misiones, Argentina.

P oeta, escritora y gestora cultural.

Integrante fundadora del grupo literario Misioletras, creado en 2003. Fue secretaria en dos períodos del la Sociedad Argentina de Escritores filial Misiones (SADEM). Ha sido jurado en varios concursos provinciales y nacionales. Su obra ha sido publicada en varias antologías nacionales e internacionales, diarios, revistas y en internet.

Publicaciones: “Ofrenda de Palabras” 2003; “Travesía hacia tu piel” 2004; “Pyporepó (las huellas de mis manos)” 2009 y “Cardinales” 2010 (Obra en conjunto con Beatriz Bordón, Vanessa Vargas Velázquez y Dana Salas).

Premios y distinciones: Ha obtenido varios premios y menciones, entre ellos: 1° Premio en el concurso de Escritores del Mercosur, año 2002 con su poema “El Hachero”; 1° Premio en el concurso organizado por la Soc. Ginecológica Argentina, 2004 con el cuento “Último vuelo hacia la libertad”; Vencejo de Plata 2005, distinción otorgada por el Taller La Araucaria, de Puerto Iguazú.

Laura Kachorroski: De Jardín América, Misiones, Argentina.

E scritora y activa gestora cultural.

Publicaciones: “Tierra de Esperanzas” novela (2011); “4 Corazones” antología poética en conjunto con tres escritores misioneros: María Ester Farías, Diego Wdoviak y Lucas Yuge (2011); “La Cueva del Lagarto” novela (2013) y “El Sucesor” novela (2018).

Delegada en Jardín América de la Sociedad Argentina de Escritores filial Misiones (SADEM). Invitada de honor representando a Argentina en Campo Mourao, Brasil (2016).

Aída Ofelia Giménez: De San Ignacio, Misiones, Argentina.

E scritora, poeta, artesana y gestora cultural.

Publicaciones: “TEYÚ CUARÉ: Sonata en sol mayor y verde intenso” (2012); “Palíndromo” (2013) y “Trama Mortal” (2016).

Premios y distinciones: Ha obtenido numerosos premios en distintos concursos a nivel provincial y nacional. Primer Premio Honor en rubro cuentos, otorgado por SADEM (2013)

Delegada en San Ignacio de la Sociedad Argentina de Escritores filial Misiones (SADEM). Invitada de honor representando a Argentina en Campo Mourao, Brasil (2016).