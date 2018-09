“No me dijo nada, me agarró con violencia e intentó subirme al auto”, contó la joven a la que intentaron raptar en Posadas

Es estudiante y todos los días vuelve por las noches a su casa en el barrio Villa Flor de la ciudad de Posadas. El colectivo la había dejado en la parada habitual, que está a unas cinco cuadras de su domicilio. Anoche vivió un momento de miedo cuando un desconocido forcejeó con ella, en lo que denominó un intento de rapto.

Cinthya, Víctima de un intento de secuestro en Posadas – Radio Libertad.

En Radio Libertad la chica contó que llegando a su hogar, se percató de que un Volkswagen Bora color gris plata se acercaba sospechosamente y de forma lenta. “Siempre soy precavida en esas situaciones” aclaró y continuó su relato, “ahí veo que un hombre se baja de la parte de atrás del auto y me agarra. No me dice absolutamente nada, simplemente me agarra y yo le digo que me suelte, entonces comencé a gritar y luego forcejeamos”.

Ella llevaba en sus espaldas la mochila que usa guardar sus materiales de estudio, y fue de ese elemento que el malviviente la tomó y comenzó a querer subirla al vehículo. “Me arrastraba hacia el auto con la puerta de la que él bajó y estaba abierta”, dijo.

Los gritos desesperados de la joven alertaron al vecindario y hasta a su propia madre, quien salió en su ayuda hasta la esquina de las calles Alemania y Estado de Israel. La presencia de los vecinos y el estado de alerta que se suscitó en el vecindario por los mismos gritos, de ayuda hicieron que el presunto secuestrador y el chofer del Bora se dieran a la fuga. Nadie alcanzó a tomar nota de la patente del vehículo.

En su huída, el frustrado captor empujó a la joven arrojándola contra el cordón cuneta. Esto le causó algunos golpes. “Ese golpe fue lo de menos, por suerte no pasó nada más”, dijo y recordó que en ese momento fue socorrida por su madre y su hermano.