Marcos regulatorios para Uber y alquileres en la mira de la Legislatura provincial

Consultado por las iniciativas y rechazos que está cosechando la aplicación para contratar un vehículo con chofer, más conocida por su marca comercial Uber, el diputado Lucas Cácerez dijo en una entrevista con Misiones OnLine TV que si bien no conoce las iniciativas le llegaron comentarios sobre las intenciones de la empresa de instalarse en la provincia, indicando que, “primero me quiero asesorar bien, estudiarlo bien y escuchar a todas las partes, la verdad que es una opción más al usuario. Sé que por parte de los taxistas había un rechazo hacia esa aplicación, esa alternativa de viaje, habría que analizarlo y hablar con todas las partes”.

Agregó Cácerez, quien es presidente de la Comisión de Comercio, Industria, Derechos de los Usuarios y Consumidores y Turismo de la Legislatura provincial, que si da una opción más al usuario no lo ve mal como alternativa y “si es más económico no lo veo mal por la crisis que estamos atravesando, sería interesante”, para comentar su propia experiencia con la aplicación, “viajo seguido a Buenos Aires y tengo la aplicación en el teléfono y a veces estas en medio de la nada y no confias en la zona, en los taxis, usas la aplicación y sabes quién te viene a buscar y cuanto te va a salir el tramo y ni siquiera tengo que usar efectivo porque me debitan directamente de la tarjeta”.

Reiteró el legislador que, “esta buena la implementación como alternativa, el costo es mucho menor y habría que analizar una situación local ya que no contamos con el sistema de Gas Natural Comprimido (GNC) como tienen en Buenos Aires que baja mucho el consumo de combustible el gas natural y como serían los costos de acá, como sería el servicio, el parque automotor que implementen, la seguridad para el usuario, la seguridad para el transportista, son varios temas para analizar”.

Alquileres

También se consultó el diputado Cacerez sobre la carencia de legislación sobre alquileres, quien reconoció que hay una necesidad urgente de tratar ese tema y comentó que presentó un proyecto sobre, “la regulación de alquileres para tener una ley que de un marco regulatorio, tanto al inquilino como al que alquila el inmueble, ya sea para uso privado, para comercio o cualquier otro uso, no hay ninguna reglamentación. Sabemos los que alquilamos que te cobran lo que quieren o lo que pretenden, aunque hay inquilinos también que te dejan el lugar a la miseria, hay que contemplar las dos partes”.

Agregó que también el propietario se ve perjudicado por no tener un marco regulatorio, “tener un depósito de garantía por si pasa algo o no tener algún resguardo por parte del locatario, si nos ponemos del lado del inquilino hay muchos requisitos y montos que exige el locatario que a veces son absurdos y cuando tenés un alquiler de cinco mil pesos hay que juntar casi 30 mil pesos para ingresar, por deposito, garantía, sellado, y también para renovar el contrato es lo mismo el desembolso”.

Consideró Cacerez que “sería bueno trabajar con todos los diputados, con las inmobiliarias, los inquilinos y todos los que se quieran sumar y hacer su aporte al proyecto para sacar una ley favorable para las dos partes que permita cuidar la seguridad tanto del locatario como del inquilino, que no sea tan oneroso a la hora de alquilar ya que es horrible estar buscando un lugar, el momento de buscar, de juntar, de ver la zona más favorable.

Por último estimó que aún no se trató el proyecto “lo estaríamos tratando antes de fin de año y esperamos sacar algo bueno, además estamos trabajando con colegas diputados de Mendoza que estaban tratando uno parecido y ver si podemos sacarlo acá lo antes posible”.