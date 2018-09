Con MATEAR 2018, la Tradición y el Mate se festejan en La Rural de Palermo

El Mate vuelve a tener su lugar. La única feria del país dedicada al Mundo del Mate que organiza el INYM se desarrollará entre el viernes 9 y el domingo 11 de noviembre. Este año habrá el doble de espacio, más expositores, actividades y un día más para conocer y disfrutar de nuestra Infusión Nacional.

Este año, la Feria MATEAR llega con festejos por partida doble: celebraremos el Día de la Tradición con la más tradicional de las bebidas de nuestro país y nos prepararemos con todo para el Día Nacional del Mate, que es el 30 de noviembre. En esta segunda edición, MATEAR (www.matear.com.ar) sumará una jornada más que el año pasado y se desarrollará los días 9, 10 y 11 de noviembre. Será con entrada libre y gratuita y ofrecerá el doble de superficie de exposición que el año pasado; más de 5.000 metros cuadrados.

Serán tres días “a puro mate” en el Pabellón Ocre de La Rural de Palermo, con actividades para que el público pueda conocer y vivir el mundo del mate, charlar mano a mano con quienes elaboran la infusión más argentina de todas, comprar yerba mate directamente a sus productores y conseguir marcas que en algunos casos no se encuentran en los supermercados; ver lanzamientos de nuevos productos, tendencias, descubrir usos inimaginables relacionados con la yerba mate, asistir a charlas y talleres, disfrutar de gastronomía y coctelería especializadas, jugar en la plaza blanda y en el espacio “mate kids”; participar de espacios de arte, aprovechar promociones y ofertas de las distintas yerbateras y, por supuesto, tomar mate y compartir con familia y amigos un excelente momento en nuestro amplio patio matero. Del 9 al 11 de noviembre vení con tu equipo de mate a MATEAR en La Rural. Si no lo traés, te esperamos igual, porque seguramente agua caliente, termo, yerba, mate y bombilla no van a faltar…