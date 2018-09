La decisión del Gobierno nacional de eliminar la tarifa social de energía afectará a unos 120 mil usuarios en Misiones

El ministro de Energía de la Provincia, Sergio Lanziani, aseguró que la eliminación de la tarifa social de la energía ya es una “decisión tomada” por el Gobierno nacional. Para EMSA eso implicará una suba de entre 45 y 50 millones de pesos en la boleta mensual que debe pagar a la distribuidora nacional Cammesa. El Gobierno provincial todavía no resolvió si aplicará alguna medida para evitar que la suba nacional pase completamente a tarifas.

El Gobierno nacional tiene resuelto eliminar todos los subsidios en su intento para cumplir con la meta de déficit cero. En materia de energía, el próximo paso en ese camino será dejar sin efecto la tarifa social que beneficia a los usuarios de menores recursos. Se trata de un subsidio que aplicaba directamente la Nación y se instrumenta a través de un descuento en la tarifa que la distribuidora nacional Cammesa aplica a las prestatarias provinciales.

“La eliminación de la tarifa social es una decisión tomada. Será un impacto muy importante en el caso de Misiones, tenemos 120 mil usuarios con tarifa social, alrededor de 35 por ciento del total del padrón de usuarios aproximadamente. Eso significa entre 45 y 50 millones de pesos por mes que tendríamos de incremento en la boleta de Cammesa, es un número muy alto mensual”, señaló Lanziani.

El funcionario indicó que la quita de la tarifa social será “un problema muy serio” para todas las provincias, especialmente las del norte del país que tienen un mayor porcentaje de usuarios dentro de esa categoría, que van a tener que optar entre cubrir los subsidios con fondos propios o trasladar ese costo al usuario.

El ministro de Energía destacó que la tarifa social permite unificar los precios que pagan los usuarios de bajos recursos de todo el país y su eliminación acarreará enormes desigualdades, porque algunas provincias podrán sostener el beneficio con fondos propios, otras lo harán solo en parte y otras lo trasladarán directamente a sus columnas.

El titular del área de energía remarcó que la tarifa que Cammesa le cobra a la distribuidora de Misiones aumentó 400 por ciento y la quita de la tarifa social implicará un nuevo incremento. “Hasta agosto del año pasado pagábamos alrededor de 80 millones por mes a Cammesa, en julio de este año ese valor pasó a 300 millones; en agosto, a 400 millones y con reducción de la tasa subsidiada, pasará a 450 millones”, indicó.

Lamentó además que la Nación incumplió su promesa de aplicar en Misiones solo el 50 por ciento del los aumentos definidos a escala nacional. “Nos encontramos con varias sorpresas desagradables en Buenos Aires, la promesa de cobrar a Misiones la mitad de los aumentos no se cumplió, además no informaron que el programa Renovar Tres prácticamente no va a existir. Teníamos muchos proyectos de biomasa en carpeta, pero nos comunicaron que la Provincia tiene que poner la plata de su bolsillo para los subsidios de estos proyectos. En esas condiciones no va a ser posible que avancen”, dijo.