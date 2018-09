Familiares del herrero detenido en Iguazú declararon que el hombre es un fanático de la pornografía y que creen que abusó de un hijastro suyo

Los padres del nene de seis años supuestamente abusado por su abuelo en Puerto Iguazú declararon el martes ante el juez de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, Martín Brítes. Ellos no creen que el niño que aparece en las fotos tomadas por el acusado sean de su hijo, sino de un hijastro del detenido, que ahora sería adolescente y viviría en otra ciudad.

Lo que sí confirmó la pareja es que el acusado tiene afición por la pornografía. Pero que hasta donde sabían, no era “fan” de pornografía infantil. Además, pidió que su hijo sea sometido a una serie de estudios médicos para que se determine con certeza si fue o no víctima de abusos.

Ahora, en base a los dichos de estos testigos, el juez Brítes y sus colaboradores están tratando de ubicar a ese otro menor, que a la fecha tendría 16 años y residiría en Eldorado.

El sospechoso, un herrero de 69 años, fue arrestado por la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas del Poder Judicial a principios de semana. De su casa de la calle Quiroga incautaron pendrive, CPU y un celular, que contendrían material porno, que al parecer el hombre bajaba y probablemente compartía.

Fue una hermana suya quien radicó la denuncia, luego de que encontrara en su teléfono imágenes aberrantes. Esa mujer habría detectado fotos del nieto del hombre entre las fotos que vio.