En el COPROTUR analizan trabajar en una actualización a la Ley Provincial de Turismo

El diputado provincial del bloque de la Renovación y presidente de la Comisión de Comercio, Industria, Derechos de los Usuarios y Consumidores y Turismo, Lucas Cacerez, en una entrevista con Misiones Online TV comentó el trabajo que se está desarrollando en el recientemente creado Consejo Provincial de Turismo y adelantó que además de las propuestas zonales están analizando una actualización de la Ley Provincial de Turismo.

Explicó el legislador que este año se comenzó a trabajar con el Consejo Provincial de Turismo (COPROTUR), “tuvimos una reunión el mes pasado donde participó el vicegobernador (Oscar Herrera Ahuad), intendentes, el ministro de Turismo (José María Arrúa), las Federaciones, el Colegio de Profesionales de Turismo, estuvieron los representantes por zona (norte, centro y sur) y la próxima reunión es a fines de septiembre donde se va a empezar a trabajar en los corredores turísticos más específicos como también la actualización de la Ley de Turismo que es bastante antigua y requiere una actualización”.

Agregó que se está trabajando con todas las partes, “con el Ministerio, con el Colegio, con las Federaciones, con el sector privado para actualizar la ley y que salga lo mejor posible, lo más provechosa para los misioneros, que se articule con las nuevas demandas que están generando hoy en la provincia para explotar las bellezas naturales que tenemos”.

Respecto a las nuevas demandas menciono los ecolodge, turismo de aventura, corredores turísticos, “las nuevas implementaciones que se van instrumentando día a día con las bicicletas, los bykes”, destacando que los nuevos albergues, cabañas, ecolodge, “son de muy buen calidad, cuatro, cinco estrellas, con vistas increíbles y hay que instrumentar una nueva reglamentación que no estaba prevista en la ley anterior, desde hoteles de muy buena calidad hasta albergues familiares que están participando ahora en los nuevos corredores turísticos. Vemos en las páginas de internet familias que albergan a personas de otro país que vienen y prefieren compartir el espacio con una familia que a lo mejor se siente más cómodo o es más económico para el turista extranjero”.

También se refirió a las nuevas tendencias como el ecoturismo, turismo chacra, “estuvimos charlando con la gente de Cerro Corá, Santa Ana, Alem, toda la zona para realizar un recorrido en bicicleta, desde la Cruz de Santa Ana por los parajes, Cerro Cora y esa zona, donde van haciendo paradas en distintas chacras, conociendo el trabajo agroturístico y las comidas regionales que se van compartiendo con cada vecino y van haciendo etapas de recorrido. Aún no está implementado, lo están implementando, quieren hacerlo y nos parece algo novedoso, algo interesante, son propuestas que está tirando cada municipio tratando de innovar, de explotar cada corredor de su zona”.

Enfatizó Cacerez que “tenemos lugres realmente hermosos y la idea es crear corredores turísticos, uno que arranque por ejemplo en Apóstoles, Santa María, que haga todo un recorrido por los saltos del Moconá, que vaya por Iguazú, San Ignacio, que haga una noche en Posadas, una noche en Oberá y distintas localidades, para eso los municipios tienen que participar, explotar las atracciones turísticas de cada lugar, ofrecerle el turista algo diferente y eso va de la mano con una conjunción público privada para que el turista se sienta cómodo y que vuelva a Misiones”.

Consultado sobre una falencia es lo que concierne a logística para el turismo, el legislador admitió que respecto a ese tema “hay que trabajar mucho, el sector público y privado tienen que trabajar juntos para generar esa alternativa, que el turista baje de un avión en Posadas o en Iguazú, turismo extranjero, y le demos la posibilidad de que recorra las Cataratas un día pero después que recorra la provincia cinco o seis días y que se vaya conforme que realice distintos tipos de turismo, ya sea regionales, ecoturismo, balnearios, cascadas”.

“Lo vemos, dijo, en las vacaciones que están saturadas las líneas de colectivos de larga distancia donde hay turistas que utilizan esa opción y a lo mejor alquila un auto, que también es un problema que tenemos” y comentó una situación que le toco de cerca con amigos que vinieron a Cataratas y no consiguieron disponibilidad de vehículos para alquilar, “vinieron unos compañeros de Buenos Aires y no tenían opción de alquiler, estaban saturados los alquileres de autos, querían visitar las Cataratas y después recorrer la zona, querían hacer un recorrido por San Ignacio, Moconá y no tenían movilidad. Falta esa opción que le demos al turista, venir en avión y moverse solo o venir en colectivo y tener opciones para alquilar, ya sea bicicletas, autos, camionetas, moto, hay que ir generando nuevas alternativas”.