Campo Viera: “La suba del combustible y la quita del fondo de la soja debilitan el plan de gobierno de cualquier municipio”

Juan Carlos Ríos, intendente de Campo Viera, habló sobre la situación de la CoProTé y el no haber llegado a un acuerdo para fijar el precio que ahora será establecido por resolución a través del ministro del Agro, José Luis Garay. También opinó sobre la suba en los precios de combustible y el fondo de la soja, en como repercuten en su municipio. “Estamos preocupados, sobre todo por la suba permanente de la nafta”, dijo.

Juan Carlos Ríos, Intendente de Campo Viera (Radio Express)

Ríos, consideró que la situación actual del dólar influye y mucho a la hora de fijar un precio y es por ello que no se ha podido poner de acuerdo y ahora se debe fijar a través de una resolución del ministro Garay. “Las grandes industrias dicen que cumplieron el precio como corresponde pero hay algunos que no. Al no coincidir se debe cumplir con el protocolo de la CoProTé y que sea el ministro quien fije el precio y que en un mes se vuelva a reunir la mesa”, agregó.

Respecto a la situación financiera del municipio, la suba del precio en el combustible y la falta del subsidio del fondo de la soja, indicó que “estamos muy preocupados por la suba del combustible y la quita del fondo debilita el plan de gobierno. Con eso ayudaba a solventar un poco los gastos que el municipio no puede sostener “.