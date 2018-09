Apoderado del Jesús Niño afirma que el contenido de Educación Sexual que manda Nación es “ofensivo” y “da vergüenza”

La ley de Educación Sexual Integral (ESI) se promulgó en el 2006 y hasta el momento la mayoría de los colegios religiosos no la está cumpliendo, ahora en el Congreso se está tratando una reforma en la misma para que el material sea el mismo para todas la instituciones, privadas o públicas, y se eliminaría la posibilidad de “adaptar” el contenido acorde a las creencias religiosas.

Jorge Luengo. Radio República

Jorge Luengo, apoderado del Jesús Niño, insiste en que el contenido que envía Nación para trabajar en las clases es “ofensivo” y que va en contra de las creencias de la institución. Afirma que en el Jesús Niño dan clases de educación sexual pero no de la manera que Nación pide. “Ésta gente de Buenos Aires intenta imponernos contenidos que van en contra nuestra propia idiosincrasia (…) ¿les cuesta tanto respetar nuestras creencias religiosas, declaró Luengo.

En diálogo con Radio República, Jorge Luengo no dio precisiones de cuáles son los contenidos que resultan ofensivos para la institución, pero si destacó que de aprobarse la reforma, las escuelas reaccionarían contra el Estado: “Pediremos un amparo y exigiremos que se respete el ideario institucional”. Luengo insistió que el problema no está en los colegios privados sino en los estatales, que es allí donde no se están dando las clases de educación sexual porque los docentes no se encuentran capacitados.