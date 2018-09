Closs aseguró que el regreso de las retenciones en materia de economía política es la prueba “más cabal de fracaso estrepitoso” del gobierno de Macri

El senador misionero Maurice Fabián Closs habló de lo que significa el regreso de las retenciones y la difícil posición del presidente Mauricio Macri, quien hoy encara un paquete de medidas que van en contra de todo lo que pregonó durante su campaña electoral. Anticipó que la crisis se profundizará aún más en los próximos meses y que es indudable que aumente el desempleo.

Maurice Closs en Radio Libertad.

Closs analizó las recientes decisiones del Gobierno Nacional y remarcó que van muy a contra mano de lo que Cambiemos pretendía al inicio de su gestión. “Vamos a convenir que las medidas que toma el Presidente a él no les gustan. Son todo lo contrario a lo que pregonó durante su campaña nacional y su mandato. Tenían un discurso fuertemente anti retenciones y ante el fracaso de su plan económico, no le queda otra alternativa”, dijo.

El senador explicó que realizando un análisis de las retenciones en términos formales, le parece que el Presidente actúa dentro de sus facultades. Ahora bien en términos de lo que es la economía política, aseguró que “es la prueba más cabal de un fracaso estrepitoso de un gobierno, ya que todos sabemos que Macri bajo ningún punto de vista quería poner las retenciones”.

Subrayo que si Macri recurre las retenciones es porque efectivamente ha fracasado por todos lados y “no le queda otra que meter la mano en las exportaciones para hacerse de los recursos para funcionar”.

Consultado sobre cómo ésta medida va a afectar a Misiones, el ex gobernador de la tierra colorada consideró que hay que analizar la mejora en el tipo de cambio, sin dejar de lado lo que provoca la inflación.

“Medido en pesos el exportador liquidaba en abril a 20 pesos el dólar y ahora liquida a 40, es decir tiene un 100% de diferencia en su competitividad de manera que hay margen técnicamente. Lo que si hay es un peso muy fuerte en la economía regional, que es de 3 pesos por dólar exportado, seria un 8% y hay un menor peso como siempre en la Pampa Húmeda que es la predilecta del Presidente donde se pagan solamente 4 pesos que es un 10%. Cada sector va a hacer sus números y si el número les cierra van a exportar y pagar la retención. Nadie puede negar que estamos en un proceso de cambio súper competitivo. Yo era uno de los que más hablaba de atraso cambiario y decía que el atraso cambiario pasaba por recuperar un 10 o 15% de competitividad en el 2018 y un 10% en el 2019. En este caso el salto de lo que es la devaluación a sido un 100% y la inflación en estos meses nunca va a ser tanto. Hay una notoria mejora de la competitividad por el tipo de cambio, de eso no hay duda. No estoy justificando al gobierno nacional, si no que estoy haciendo un análisis objetivo. El gobierno tomo la peor de las decisiones para ellos, porque son enemigos de la retenciones, pero no creo que esto de reponer la retenciones quite la competitividad ganada por la devaluación”.

En materia de comparaciones y sobre cuál es su visión sobre la crisis económica por la que atraviesa el país, dijo que la devaluación de hoy es mayor a las primeras que ocurrieron en 2001. “Ésto todavía no entro a las casas, la devaluación del %100 y la inflación que todavía está contenida se va a ir trasladando a las casas de acá a 45 o 60 días. Día a día a la familia le va a faltar más plata, va tener menos poder adquisitivo, va a haber pérdida de puestos de trabajo, ruptura en la cadena de pagos, comerciantes que no van a poder reponer su stock, y eso va a generar un esquema complejo. Nadie duda que la crisis política y económica se va a transformas de aquí a 45 50 días en una gran crisis social”.

Sobre cómo se lee todo este proceso que vive el país en materia política y teniendo en cuenta las elecciones del año que viene, Closs sostuvo que “el votante de Macri es el que tiene los mayores ajustes. Por eso digo que estamos en presencia de un Presidente que mostró sufrimiento lo cual es complicado, porque si vos tenés que ejercer el poder, lo tenés que hacer con lucidez. No digo tranquilidad porque la adrenalina te corre por dentro, pero no debe ser sufriendo”.

Hablo de la figura del líder como quien transmite confianza, pero lo que ocurre hoy es que hay un Presidente que le dice a los 40 millones de argentinos que está sufriendo. “En realidad el se tiene que poner enfrente del sufrimiento del otro, liderarlo. Eso en términos de estado animo de quien lidera el país no deja de ser todo un dato, y no digo que se equívoco, digo que describió sinceramente una situación que a él le está costando. Y una de las cosas que más le cuesta es tomar decisiones que a él no le gusta, porque son decisiones de un Estado de intervencionista”.