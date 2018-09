Bancario acusado de abuso en Posadas: la rama materna de la joven discapacitada ratifica que contra el hombre hay pruebas concretas y rechazan que la causa se archive

La historia de la denuncia de abuso sexual contra un empleado bancario de Posadas por un supuesto ultraje contra su hija de 16 años discapacitada tiene un nuevo capítulo. Hace unas horas, se conoció que tanto en la Cámara Gesell como en el examen médico-legal no se evidenciaron signos de agresiones sexuales. Ahora, desde el propio entorno materno de la chica se despegaron del escrache que sufrió el acusado y rechazaron que la causa se archive.

“Fuimos testigos y víctimas de la amenaza de muerte que el acusado nos hizo a la madre de la joven (mi hermana) y a todos los que estábamos en la casa en ese momento. Además, testigos de los horribles relatos por teléfono de mi sobrina del abuso al que fue sometida por su padre”, le dijo a Misiones Online un tío de la adolescente que reside en Los Estados Unidos

“Se lo acusó, acusa y seguiremos acusando de abuso contra su hija menor con Síndome de X Fragil”, indicó indignado.

“El alto grado de relaciones familiares que el acusado tiene en la Justicia misionera no va a impedir que se haga justicia y se presenten las pruebas de mi sobrina contando los horrores que el le hacia. Si tenenos que hacer públicas todas y cada una de las grabaciones, lo haremos”, advirtió.

“A nosotros nunca se nos ha llamado a declarar…¿y quieren archivar el caso?? No sé de qué ‘panfleteada’ hablan, nadie de mi familia ha hecho absolutamente nada de eso ya que creemos en la Justicia y en que las pruebas son evidencia concreta y nuestro testimonio también y no necesitamos valernos ni de panfletos ni de relaciones familiares en juzgados para ocultar nada ni recurrir a una mentira cuando este degenerado sabe bien lo que hizo durante años con mi sobrina. Juro ante Dios que haremos que la Justicia Misionera/Argentina le dé el castigo que le corresponde porque no solo cometió abuso, sino que además no les pasa ni un peso para comer a ellas desde hace dos meses y los papeles de alimentos siguen además demorados en el juzgado”, remató.