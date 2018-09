Aumentarán 14 por ciento las cuotas del Iprodha

El presidente del instituto habitacional anticipó que la cuota que se emite en octubre llegará con una suba. Afirmó que la decisión se adoptó para preservar la capacidad de brindar soluciones del Iprodha frente a la inflación y a un ajuste en el financiamiento de Nación.

El presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha), Santiago Ros, aseguró que procuran por todos los medios evitar que aumenten las cuotas que pagan los beneficiarios de alguno de los programas, pero advirtió que en el contexto actual eso resultaría imposible sin afectar severamente el financiamiento del instituto.

Señaló que por un lado hay una inflación muy importante en el sector de la construcción y por otro lado se observa una caída en el financiamiento que viene de Nación. La situación adversa se viene enfrentando mayormente con un sostenido crecimiento en los aportes que hace el estado provincial, que pasaron de representar el 30 por ciento del presupuesto total del Iprodha en 2016 a casi el 70 por ciento en lo presupuestado para el año próximo.

Pero con eso no alcanza, entonces también se vuelve necesario actualizar las cuotas al menos para que acompañen parcialmente a la inflación. “Tenemos que proteger la posibilidad de continuar haciendo cosas y con esta inflación nos vemos obligados a actualizar los valores de las cuotas. Nuestro objetivo es resolver el problema de la gente que no tiene casa, el que accedió a una vivienda del Iprodha accedió a un privilegio y tiene que hacer un esfuerzo para cooperar con el resto de la población que no tiene ese privilegio todavía”, consideró Ros.

El funcionario anticipó que la boleta que se emitirá en octubre incluirá un aumento de 14 por ciento.

Presupuesto sin aumento

El presidente del Iprodha presentó los principales lineamientos de trabajo del instituto en una reunión de la comisión de Presupuesto de la Legislatura. Explicó que la variación entre el presupuesto del año próximo y el actual es “prácticamente nula, no llega al uno por ciento, lo que sí cambia es la composición del financiamiento tanto de recursos provinciales como los de origen nacional”.

Precisó que “los recursos nacionales tienen una participación de un poco más del 30 por ciento”, mientras que “casi el 70 por ciento son todos recursos de origen provincial” y recordó que “hace dos años era exactamente al revés, así que ahora se nota más el esfuerzo de la provincia en sostener los programas del instituto”.

Reconoció que “las previsiones tienen una cierta cuota de incertidumbre originadas en las últimas medidas que se tomaron” porque fueron elaboradas antes. Dijo que es un “proyecto conservador sobre la base de programas y proyectos que ya tienen financiamiento y han sido licitados y contratados por la Nación”, y “todo está sujeto a las variaciones que ocurran con los recortes presupuestarios”.

“Nuestro presupuesto está más dependiente de recursos que administramos localmente, por lo tanto la incidencia de la Nación cada vez es menor”, resaltó.

El presidente del Iprodha informó que las líneas prioritarias de trabajo son vivienda, salud y educación, “que representan el 95 por ciento de la inversión en obras públicas que lleva adelante el instituto” y que el porcentaje restante va a ser destinado a “seguridad, infraestructura y edificios para la administración general”.

Anticipó que tienen previstas 23 mil soluciones habitacionales para el próximo ejercicio, compuestas por distintos productos: “la vivienda tradicional, viviendas de madera, mejoramientos habitacionales, y, en proceso de construcción, lotes con servicios, que junto con la vivienda sustentable de madera van a pasar a ser el principal producto a ofrecer, porque está destinado a la clase social de menores recursos, debajo de la línea de pobreza”.

JRC EP